ЄС передав Україні 1 млрд євро від заморожених російських активів

Європейська комісія в рамках кредитної ініціативи "Групи семи" Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) виділила Україні додатковий транш у розмірі 1 мільярда євро, який буде погашений за рахунок надходжень від заморожених державних активів Росії в ЄС.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA. Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів", - наголосив очільник уряду.

За його словами, кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету.

Шмигаль нагадав, що загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро.

"Заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави. І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України", - підкреслив прем’єр-міністр.

Як йдеться на сайті Єврокомісії, завдяки цій виплаті загальний обсяг позик, наданих ЄС Україні в рамках цієї ERA, з початку року досягне 4 мільярдів євро.

"Сьогодні ми перераховуємо Україні другий платіж на суму 1 млрд євро в рамках ініціативи G7 ERA. Наразі ЄС надав Україні 4 млрд євро як частину свого загального внеску в 18,1 млрд євро в рамках цієї ініціативи та здійснить наступний платіж у квітні", — сказав комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

За його словами, надані кошти будуть використані для підтримки макроекономічної стабільності України, відновлення інфраструктури та продовження боротьби з російською агресією.

В Єврокомісії повідомили, що тривають переговори з Україною щодо графіка наступних виплат.

"Сьогоднішнім платежем у розмірі 1 мільярда євро ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність Україні. Ми допомагаємо економіці країни залишатися на плаву та відновлювати критичну інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн.

Про механізм ERA

Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.

Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.