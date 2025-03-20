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ЄС передав Україні 1 млрд євро від заморожених російських активів
Європейська комісія в рамках кредитної ініціативи "Групи семи" Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) виділила Україні додатковий транш у розмірі 1 мільярда євро, який буде погашений за рахунок надходжень від заморожених державних активів Росії в ЄС.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA. Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів", - наголосив очільник уряду.
За його словами, кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету.
Шмигаль нагадав, що загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро.
"Заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави. І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України", - підкреслив прем’єр-міністр.
Як йдеться на сайті Єврокомісії, завдяки цій виплаті загальний обсяг позик, наданих ЄС Україні в рамках цієї ERA, з початку року досягне 4 мільярдів євро.
"Сьогодні ми перераховуємо Україні другий платіж на суму 1 млрд євро в рамках ініціативи G7 ERA. Наразі ЄС надав Україні 4 млрд євро як частину свого загального внеску в 18,1 млрд євро в рамках цієї ініціативи та здійснить наступний платіж у квітні", — сказав комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
За його словами, надані кошти будуть використані для підтримки макроекономічної стабільності України, відновлення інфраструктури та продовження боротьби з російською агресією.
В Єврокомісії повідомили, що тривають переговори з Україною щодо графіка наступних виплат.
"Сьогоднішнім платежем у розмірі 1 мільярда євро ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність Україні. Ми допомагаємо економіці країни залишатися на плаву та відновлювати критичну інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн.
Про механізм ERA
Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.
Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.
Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.