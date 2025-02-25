Відновлення України після війни може коштувати 500 мільярдів євро - Шмигаль

За попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування відбудови нашої країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного засідання уряду і Єврокомісії.

"Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. І це означає, за приблизними підрахунками, що відновлення України буде коштувати 500 млрд євро. Але така відбудова України може стати Magnum opus для Європи - ключовим завданням на роки вперед", – зазначив голова уряду.

Шмигаль підкреслив, що відбудова України вимагатиме фінансових ресурсів, і що одним з головних ресурсів для відновлення нашої країни мають стати заморожені російські активи.

"Прийшов вже час конфіскувати ці активи. Таке рішення буде повністю легітимним, і зараз час кристалізувати відповідну юридичну основу", - наголосив він.

Раніше Delo.ua писало, що Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів своїх заморожених активів у Європі для післявоєнного відновлення України. Однак Москва наполягає, що частина коштів має бути використана на територіях, які перебувають під її контролем.

Також Європейський Союз планує виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 35 мільярдів євро у 2025 році. Кошти надійдуть у рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.