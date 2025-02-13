Відновлення енергетичної інфраструктури: скільки кредитів видали банки

Банки за період з 1 червня 2024 року до 2 лютого 2025 року отримали 3685 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 75 млрд грн та розпочали фінансування проєктів на 13,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними опитування регулятора 20 банків про кредитування проєктів бізнесу з відновлення енергетичної інфраструктури, обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб становить 7,1 млрд грн.

Зокрема за січень було отримано 190 заявок від бізнесу на суму 2,1 млрд грн; схвалено 70 заявок на суму 2,2 млрд грн; надано 125 кредитів загальним обсягом 2,7 млрд грн.

Загальна профінансована за вісім місяців потужність генерації за наданими бізнесу позиками у 21 області країни становить понад 530 мВт.

Найбільші обсяги коштів виділено на:

придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (215 мВт);

побудову СЕС (151 мВт);

купівлю дизельних та бензинових генераторів (122 мВт).

Як зазначає НБУ, банки кредитують не тільки бізнес, а й населення. Упродовж січня українцям було надано 438 кредитів на енергетичні потреби на суму 74 млн грн, а загалом із червня – 5708 кредитів на суму 731 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі становить 624 млн грн.

Нагадаємо, гарантії, які надає уряд України та міжнародні фінансові організації, допомагають пом’якшити ризики, пов’язані з кредитуванням в умовах війни, та сприяють активізації банківського кредитування.