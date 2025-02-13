Восстановление энергетической инфраструктуры: сколько кредитов выдали банки

Банки за период с 1 июня 2024 года по 2 февраля 2025 года получили 3685 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 75 млрд грн и приступили к финансированию проектов на 13,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным опроса регулятора 20 банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры, объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц составляет 7,1 млрд. грн.

В частности, за январь было получено: 190 заявок от бизнеса на сумму 2,1 млрд грн; одобрено 70 заявок на сумму 2,2 млрд грн; предоставлено 125 кредитов общим объемом 2,7 млрд грн.

Общая профинансированная за восемь месяцев мощность генерации по предоставленным бизнесу займам в 21 области страны составляет более 530 мВт.

Наибольшие объемы средств выделены на:

приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (215 мВт);

строительство СЭС (151 мВт);

покупку дизельных и бензиновых генераторов (122 мВт).

Как отмечает НБУ, банки кредитуют не только бизнес, но и население. За январь украинцам было предоставлено 438 кредитов на энергетические нужды на сумму 74 млн грн, а в целом с июня – 5708 кредитов на сумму 731 млн грн. Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на эти цели составляет 624 млн грн.

Напомним, гарантии, предоставляемые правительством Украины и международными финансовыми организациями, помогают смягчить риски, связанные с кредитованием в условиях войны, и способствуют активизации банковского кредитования.