Банковское кредитование в Украине растет: в чем причина

Гарантии, предоставляемые правительством Украины и международными финансовыми организациями, помогают смягчить риски, связанные с кредитованием в условиях войны, и способствуют активизации банковского кредитования.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в декабрьском отчете о финансовой стабильности.

Отмечается, что гарантии финансово устойчивых международных и государственных учреждений являются эффективным механизмом снижения кредитных рисков как для банков, так и для заемщиков. Основное преимущество состоит в том, что в случае дефолта заемщика банк получает возмещение от гаранта, существенно снижающего уровень риска и позволяющего кредиторам предлагать более выгодные условия для бизнеса.

В НБУ отмечают, что система гарантий работает по портфельному принципу. Это означает, что банк получает общий лимит гарантий, который в дальнейшем распределяет кредиты, соответствующие условиям программы гарантирования. Это позволяет банкам быстрее и эффективнее использовать доступные ресурсы без необходимости согласовывать каждый кредит в отдельности.

Основные особенности портфельных гарантий:

Гарантия покрывает часть кредита – чаще всего половину суммы. Это означает, что каждая гривна гарантии позволяет банку предоставить два гривны кредита.

Риски потерь по портфельным гарантиям снижаются благодаря диверсификации – то есть банк не полагается только на один или несколько крупных кредитов, а распределяет средства среди многих заемщиков.

Международные финансовые организации в большинстве своем предоставляют гарантии в иностранной валюте, однако украинские банки используют их преимущественно для кредитования в гривне.

Наиболее активными пользователями портфельных гарантий являются малые и средние предприятия (МСП), ведь этот механизм помогает получить доступ к более дешевому финансированию.

По состоянию на октябрь 2024 года предел портфельных гарантий в Украине превысил 120 млрд грн. Согласно опросу НБУ, такими гарантиями пользуется 31 украинский банк.

Наибольшими гарантами по объему открытых лимитов портфельных гарантий являются:

Правительство – 52 млрд грн;

– 52 млрд грн; ЕБРР – эквивалент 47 млрд грн;

– эквивалент 47 млрд грн; Европейский инвестиционный банк – 12 млрд грн;

– 12 млрд грн; Американская корпорация по финансированию международного развития – 8 млрд грн;

– 8 млрд грн; Фонд развития предпринимательства – 0,4 млрд грн;

– 0,4 млрд грн; Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве – 0,4 млрд. грн.

По количеству банков, использующих гарантии, лидирует правительство Украины – его программами воспользовались 30 банков. У четырех банков есть гарантии от Фонда развития предпринимательства, шесть – от Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, а 12 банков получили гарантии от международных финансовых организаций.

Использование гарантий и эффективность программы

На сегодняшний день банки уже использовали более 68 млрд грн гарантий. Наибольшая доля лимита использована по государственным гарантиям – 62%. Гарантии от международных партнеров выбраны всего на 50%.

По данным НБУ, объем кредитов бизнеса, предоставленных по программам портфельных гарантий, в октябре 2024 составил около 97 млрд грн. Таким образом, эта программа обеспечила около четверти всего гривневого кредитного портфеля бизнеса.

Сообщается, что, несмотря на активное использование гарантийного механизма, уровень дефолтов по гарантированным кредитам остается очень низким. За все время действия программ банки подали заявки на возмещение всего 1,4 млрд. грн.

Это объясняется тем, что годовой уровень дефолтов по гарантированным портфелям у большинства банков менее 1%, что является значительно более низким показателем по сравнению с общим уровнем дефолтов в банковской системе.

Добавим, банки сохраняют оптимистичный настрой по кредитованию: они отмечают увеличение спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.