Объем поступлений наличных денег в касс банков в прошлом году вырос на 13%: какие причины

Объем поступлений наличных денег в касс банков в 2024 году увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом и составил 2 819,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что вывод наличных из касс банков за прошлый год вырос на 12,5% и составил 2 862,6 млрд грн.

Какие причины

Это объясняется положительной экономической активностью в 2024 году, обусловленной, в частности, повышением заработных плат и социальных выплат. Объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и выдачам) за прошлый год превысили в среднем на 11% уровень 2021 года, который был до войны.

Одновременно увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков также обусловлено ожиданиями населения относительно продолжительности войны и возможных последующих обстрелов критической инфраструктуры. Это побуждало граждан к созданию определенного запаса наличных денег.

Об объемах выданной наличности

Наибольшие объемы наличных, выдаваемые из касс банков, распределялись следующим образом (% от общего объема расходов):

▪️ на операции клиентов с помощью платежных карт — 85,4% от общей суммы расходов;

▪️ на подкрепление операторов почтовой связи – 3,7% от общего объема;

▪️ на приобретение иностранной валюты у клиентов – 3,3% от общего объема расходов.

Об источниках поступлений

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков стали следующие категории (% от общего объема поступлений):

торговая выручка — 31,0% от общей суммы поступлений;

операции клиентов с использованием платежных карт — 23,0% от общего объема поступлений;

поступления от продажи иностранной валюты — 19,5% от общего объема поступлений;

выручка от всех видов услуг – 12,8% от общего объема поступлений.

Ранее сообщалось, что банки сохраняют оптимистическое настроение по кредитованию. Они отмечают рост спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.