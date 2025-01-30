Обсяг надходжень готівки до кас банків торік зріс на 13%: які причини

Обсяг надходжень готівки до кас банків в 2024 році збільшився на 13% порівняно з 2023 роком та становив 2 819,3 млрд грн.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Зазначається, що виведення готівки з кас банків за минулий рік зросло на 12,5% і склало 2 862,6 млрд грн.

Які причини

Це пояснюється позитивною економічною активністю в 2024 році, яка була зумовлена, зокрема, підвищенням заробітних плат і соціальних виплат. Обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачами) за минулий рік перевищили в середньому на 11% рівень 2021 року, що був до війни.

Одночасно збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків також обумовлене очікуваннями населення щодо тривалості війни та можливих подальших обстрілів критичної інфраструктури. Це спонукало громадян до створення певного запасу готівки.

Щодо обсягів виданої готівки

Найбільші обсяги готівки, що видавалися з кас банків, розподілялися наступним чином (% від загального обсягу видатків):

▪️ на операції клієнтів за допомогою платіжних карток — 85,4% від загальної суми видатків;

▪️ на підкріплення операторів поштового зв'язку — 3,7% від загального обсягу;

▪️ на придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,3% від загального обсягу видатків.

Про джерела надходжень

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали такі категорії (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка — 31,0% від загальної суми надходжень;

операції клієнтів з використанням платіжних карток — 23,0% від загального обсягу надходжень;

надходження від продажу іноземної валюти — 19,5% від загального обсягу надходжень;

виручка від усіх видів послуг — 12,8% від загального обсягу надходжень.

Ранше повідомлялось, що банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування. Вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.