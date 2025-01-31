Инфляция замедлится с середины года, а экономический рост наберет обороты: отчет НБУ

Инфляция будет расти к середине года, после чего начнет снижаться, достигнув 8,4% в конце 2025-го и вернувшись к 5% в 2026-м. Реальный ВВП вырастет на 3,6% в 2025 году, а в последующие два года экономика будет расти на 4% ежегодно.

Об этом свидетельствует прогноз НБУ.

Процентная политика НБУ направлена на снижение инфляции

НБУ повысил учетную ставку на 0,5 и. п. в декабре и 1 в. п. в январе для поддержки валютного рынка, контроля ожиданий и понижения инфляции до 5%. Прогноз НБУ предусматривает усиление процентной политики в первой половине 2025 года для сдерживания ценового давления.

Повышение учетной ставки стимулирует банки увеличить ставки по депозитам, что защитит сбережения от инфляции и снизит давление на валютный рынок. Уровень международных резервов будет оставаться выше, чем до войны, что позволит НБУ поддерживать валютный рынок и достигать инфляционной цели.

Инфляция достигнет своего пика во II квартале, а в дальнейшем начнет снижаться

Ускорение инфляции в ближайшие месяцы обусловлено плохими урожаями и ростом производственных затрат. Однако ожидается, что инфляция достигнет пика во ІІ квартале и с середины года начнет снижаться до 8,4% в конце 2025 года.

Замедлению инфляции будут способствовать меры НБУ, устойчивость валютного рынка, новый урожай, уменьшение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление. Хотя диспропорции на рынке труда будут давить на цены, их влияние будет уменьшаться с замедлением роста заработных плат.

С нормализацией экономических условий, улучшением ситуации в энергетике и на рынке труда, снижением дефицита бюджета и эффектами от монетарной политики НБУ потребительская инфляция достигнет цели НБУ 5% в 2026 году.

Рост экономики ускорится до 3,6%

Экономика будет расти благодаря инвестициям в восстановление энергетических и производственных мощностей, мягкой фискальной политике, оживление внутреннего спроса и увеличение урожаев. Возвращение экономики в нормальные условия будет способствовать постепенному возвращению мигрантов, что также поддержит рост ВВП.

Реальный ВВП приблизился к своему потенциальному уровню и будет оставаться близким к нему и в дальнейшем.

Занятость и заработные платы будут постепенно расти

Спрос на рабочую силу уменьшит безработицу, но она будет оставаться выше довоенного уровня (10–11% в 2025–2027 годах) из-за диспропорций между потребностями работодателей и возможностями работников. Заработные платы будут расти из-за высокой конкуренции за квалифицированных работников.

По данным ГССУ, в 2024 году реальные зарплаты уже превысили уровень войны в большинстве секторов. Ожидается, что зарплаты продолжат расти, но темпы их повышения замедлятся до 3-4% в 2025-2027 годах.

О поддержке международных партнеров

Дефицит бюджета без грантов будет уменьшаться с 19% ВВП в 2025 году до 7% в 2027 году благодаря укреплению ресурсной базы и экономическому росту.

Международная помощь и внутренние заимствования будут способствовать безэмиссионному финансированию. Украина ожидает получить 38,4 млрд. дол. в этом году, а риск недополучения финансирования низкий. Международная помощь может увеличиться или быть оказана ранее.

Ранее сообщалось, что банки сохраняют оптимистическое настроение по кредитованию. Они отмечают рост спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.