Інфляція сповільниться з середини року, а економічне зростання набере обертів: звіт НБУ

Інфляція зростатиме до середини року, після чого почне знижуватися, досягнувши 8,4% наприкінці 2025-го і повернувшись до 5% у 2026-му. Реальний ВВП зросте на 3,6% у 2025 році, а в наступні два роки економіка буде рости на 4% щорічно.

Про це свідчить прогноз НБУ.

Процентна політика НБУ спрямована на зниження інфляції

НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 в. п. у грудні та 1 в. п. у січні для підтримки валютного ринку, контролю очікувань та зниження інфляції до 5%. Прогноз НБУ передбачає подальше посилення процентної політики у першій половині 2025 року для стримування цінового тиску.

Підвищення облікової ставки стимулює банки збільшити ставки за депозитами, що захистить заощадження від інфляції та зменшить тиск на валютний ринок. Рівень міжнародних резервів залишатиметься вищим, ніж до війни, що дозволить НБУ підтримувати валютний ринок і досягати інфляційної цілі.

Інфляція сягне свого піку в ІІ кварталі, а надалі почне знижуватися

Пришвидшення інфляції найближчими місяцями зумовлене поганими врожаями та зростанням виробничих витрат. Проте очікується, що інфляція досягне піку в ІІ кварталі і з середини року почне знижуватися, до 8,4% наприкінці 2025 року.

Сповільненню інфляції сприятимуть заходи НБУ, стійкість валютного ринку, новий врожай, зменшення фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск. Хоча диспропорції на ринку праці тиснутимуть на ціни, їхній вплив зменшуватиметься з уповільненням зростання заробітних плат.

З нормалізацією економічних умов, поліпшенням ситуації в енергетиці та на ринку праці, зниженням дефіциту бюджету та ефектами від монетарної політики НБУ, споживча інфляція досягне цілі НБУ 5% у 2026 році.

Зростання економіки пришвидшиться до 3,6%

Економіка зростатиме завдяки інвестиціям у відбудову енергетичних та виробничих потужностей, м’якій фіскальній політиці, пожвавленню внутрішнього попиту та збільшенню врожаїв. Повернення економіки до нормальних умов сприятиме поступовому поверненню мігрантів, що також підтримає зростання ВВП.

Реальний ВВП наразі наблизився до свого потенційного рівня і залишатиметься близьким до нього й надалі.

Зайнятість та заробітні плати поступово зростатимуть

Попит на робочу силу зменшить безробіття, але воно залишатиметься вищим за довоєнний рівень (10–11% у 2025–2027 роках) через диспропорції між потребами роботодавців і можливостями працівників. Заробітні плати зростатимуть через високу конкуренцію за кваліфікованих працівників.

За даними ДССУ, у 2024 році реальні зарплати вже перевищили рівень до війни в більшості секторів. Очікується, що зарплати продовжать зростати, але темпи їх підвищення сповільняться до 3-4% у 2025–2027 роках.

Про підтримку міжнародних партнерів

Дефіцит бюджету без грантів зменшуватиметься з 19% ВВП у 2025 році до 7% у 2027 році завдяки зміцненню ресурсної бази та економічному зростанню.

Міжнародна допомога та внутрішні запозичення сприятимуть беземісійному фінансуванню. Україна очікує отримати 38,4 млрд дол. цього року, а ризик недоотримання фінансування є низьким. Міжнародна допомога може збільшитися або бути надана раніше.

Ранше повідомлялось, що банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування. Вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.