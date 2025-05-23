Украина предлагает Евросоюзу финансировать ВСУ с 2026 года

Украина обратилась в Евросоюз с инициативой партнерского участия в финансировании ВСУ и дальнейшей интеграции украинской армии в оборонную структуру Европы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

По его словам, ключевая тема, поднимаемая с партнерами во время встречи финансового блока стран "Большой семерки" (G7) в Канаде — пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год.

Марченко отметил, что идет обсуждение по интеграции военного потенциала Украины в европейскую оборонную систему.

"Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в том числе сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС — обезопасение от потенциальной российской агрессии. Ведь украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт", — убежден Марченко.

Он пояснил, что расходы на поддержку украинской армии для европейской безопасности составят незначительную часть совокупного ВВП Евросоюза. Эти расходы могут быть распределены между заинтересованными странами и учтены как часть их оборонных расходов в рамках обязательств перед НАТО.

Министр финансов отметил, что Европа уже ищет пути укрепления обороны, в частности из-за увеличения численности военного персонала, однако развитие подобного потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Поэтому интеграция украинских вооруженных сил — "действенное решение, имеющее экономические преимущества для стран-партнеров".

" Подчеркнул, что поддержка Украины — это инвестиция в стабильность Европы. А усиление обороноспособности — не политический выбор, а настоятельная потребность. Действовать нужно уже сегодня, чтобы быть сильными в будущем", — подчеркнул Марченко.

Помощь от партнеров

Украина полностью обеспечила потребности во внешнем финансировании на 2025 год. Власти также готовятся к разным финансовым сценариям в следующем году.

Бюджетная поддержка на этот год от партнеров уже обеспечена на уровне 16,8 млрд дол.

Ранее Марченко заявлял, что украинская экономика может начать постепенный процесс понижения зависимости от внешней финансовой поддержки. По его словам, это стало возможным благодаря лучшей, чем ожидалось, макроэкономической ситуации в стране в первом квартале 2025 года.