Україна пропонує Євросоюзу фінансувати ЗСУ з 2026 року

Україна звернулася до Євросоюзу з ініціативою щодо партнерської участі у фінансуванні ЗСУ та подальшої інтеграції української армії в оборонну структуру Європи.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка.

За його словами, ключова тема, яку підіймали з партнерами під час зустрічі фінансового блоку країн "Великої сімки" (G7) у Канаді — шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік.

Марченко зазначив, що триває обговорення щодо інтеграції військового потенціалу України в європейську оборонну систему.

"Упевнений, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС - убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід", - переконаний Марченко.

Він пояснив, що витрати на підтримку української армії задля європейської безпеки становитимуть незначну частину сукупного ВВП Євросоюзу. Ці витрати можуть бути розподілені між зацікавленими країнами та враховані як частина їхніх оборонних витрат у рамках зобов'язань перед НАТО.

Міністр фінансів зауважив, що Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу, однак розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Тож інтеграція українських збройних сил — "дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів".

"Наголосив, що підтримка України — це інвестиція в стабільність Європи. А посилення обороноздатності — не політичний вибір, а нагальна потреба. Діяти треба вже сьогодні, щоб бути сильними в майбутньому", - підкреслив Марченко.

Допомога від партнерів

Україна повністю забезпечила потреби у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік. Влада також готується до різних фінансових сценаріїв у наступному році.

Бюджетна підтримка на поточний рік від партнерів уже забезпечена на рівні 16,8 млрд дол.

Раніше Марченко заявляв, що українська економіка може розпочати поступовий процес зниження залежності від зовнішньої фінансової підтримки. За його словами, це стало можливим завдяки кращій, ніж очікувалось, макроекономічній ситуації в країні у першому кварталі 2025 року.