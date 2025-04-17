Україна поступово знижуватиме залежність від міжнародної допомоги – Марченко

Українська економіка може розпочати поступовий процес зниження залежності від зовнішньої фінансової підтримки.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час вебконференції "Стійкість бюджету України за три роки. Роль міжнародної підтримки", організованої Центром економічної стратегії, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я маю на увазі, поступово, не швидко, адже наразі у нас є багато питань, як балансувати наші бюджети у 2026-му році на основі поточних зобов'язань, які ми зробили разом з програмами, погодженими з МВФ", — зазначив Марченко.

За його словами, це стало можливим завдяки кращій, ніж очікувалось, макроекономічній ситуації в країні у першому кварталі 2025 року. Завдяки стабільній роботі енергосистеми та промисловості взимку, економічні показники перевершили попередні прогнози.

"Наша макроситуація є кращою в першому кварталі 2025 року у порівнянні з нашими оригінальними планами", — підкреслив очільник Мінфіну.

Хоча точних оцінок динаміки валового внутрішнього продукту Марченко не надав, раніше перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що зростання ВВП за січень–лютий 2025 року оцінюється в 1,1%.

Нагадаємо, наприкінці лютого низка міжнародних інституцій знизила свої прогнози щодо економічного зростання України у 2025 році. Зокрема, МВФ прогнозує зростання на рівні 2–3%, ЄБРР – 3,5%, Світовий банк – 2%, а НБУ – 3,6%. Водночас державний бюджет на 2025 рік базується на прогнозі зростання ВВП на рівні 2,7%.

На початку квітня, в НБУ пояснили, чому зростання ВВП у 2024 році сповільнилося до 2,9%.

Зазначимо, що реальний ВВП України у січні 2025 року зріс на 2,0% порівняно з минулим роком, що є результатом меншого падіння сільського господарства, відсутності масових відключень електроенергії та зростання приватного споживання.