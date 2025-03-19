Економіка України у лютому зросла на 0,7%: головні фактори впливу

У лютому 2025 року валовий внутрішній продукт України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року зростання склало 1,1%.

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Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, пише Мінекономіки.

Він зазначив, що дещо повільніший старт року пояснюється нерівномірністю економічного зростання у 2024 році, однак загальна динаміка поки що навіть перевищує прогноз на перший квартал.

Фактори, що підтримують економіку

Основними факторами, що підтримують економічне зростання, залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля. Високе бюджетне фінансування дозволяє відновлювати критичну інфраструктуру, а також будувати житло за програмами "єВідновлення" та "єОселя".

Крім того, закупівлі продукції вітчизняного оборонно-промислового комплексу компенсували негативний вплив ракетних ударів по об’єктах газовидобування та тимчасове скорочення експорту.

Зростання економіки також підтримується поступовим пожвавленням внутрішнього споживчого попиту, що спостерігається четвертий місяць поспіль. Розвитку переробної промисловості сприяють програми підтримки бізнесу та міжнародна фінансова допомога. Позитивну динаміку демонструє виробництво будівельних матеріалів, продукції машинобудування та харчової промисловості.

У сфері оборонно-промислового комплексу продовжується розширення виробничих потужностей, що відбувається на тлі збільшення державних замовлень. Металургійні підприємства також активізують свою роботу, нарощуючи виробництво чавуну, сталі та прокату.

Фактори уповільнення економіки

Водночас у сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через зростання собівартості її виробництва.

Також падіння зафіксовано у добувній промисловості через ракетні обстріли газовидобувної інфраструктури. Тимчасове зменшення активності експортерів призвело до скорочення показників у транспортному секторі.

Повідомляється, що у січні 2025 року зростання ВВП оцінювалося на рівні 1,5%. Минулого року економічне зростання мало нерівномірний характер: у першому кварталі ВВП збільшився на 6,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, у другому кварталі зростання склало 3,7%, а в третьому – 2,0%.

Варто зауважити, що у державному бюджеті на 2025 рік закладено прогноз зростання ВВП на рівні 2,7%.