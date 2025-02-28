Річна промислова інфляція у січні перетнула позначку 30%

У січні 2025 року промислова інфляція зросла до 32,5% порівняно з показниками січня минулого року, демонструючи подальше прискорення. Очікується, що в найближчі два місяці темпи річної промислової інфляції досягнуть 40%.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Державної служби статистики.

За його словами, у січні 2025 року зростання цін виробників промислової продукції порівняно з груднем 2024 року зменшилося до 0,6%, що є найнижчим показником з березня минулого року. Проте, на тлі низької бази минулого року (у першому кварталі якого фіксувалося суттєве зниження цін виробників), промислова інфляція у річному вимірі продовжила прискорюватися.

Нардеп уточнив, що найбільше ціни виробників зросли у таких галузях промисловості:

постачання електроенергії та газу (53%);

виробництво фармацевтичних продуктів (35,9%);

виробництво харчових продуктів (20,6%).

За прогнозами Гетманцева, найближчі два місяці річна промислова інфляція продовжить прискорюватись до 40%, обумовлюючи тиск на споживчі ціни (прямо через вартість сировини, що впливає на ціни на продукти харчування, ліки та ін., і опосередковано через вартість оплати праці і енергоресурсів, які закладаються у собівартість).

Він зауважив, що наразі фінансова ситуація в Україні стабільна: бюджет на 2025 рік забезпечений, міжнародні резерви достатні для підтримки курсу валют. Макроекономічна стабільність зараз краща, ніж на початку війни.

"Утім вірним буде і те, що ми входимо у період найбільшої турбулентності з березня 2022 року. Допоки така невизначеність триватиме, маємо запровадити жорстку військову цензуру непріоритетних бюджетних видатків, посилити детінізацію по всім напрямкам фіскальної і фінансової політики, вжити заходів для скорочення зовнішньоторговельного дефіциту і тіньового відтоку капіталу, що все разом сприятиме економії міжнародних резервів країни", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, що згідно з прогнозами НБУ, реальний ВВП України зросте на 3% у 2025 році завдяки внутрішньому споживанню та розвитку ВПК, прогнозують аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital. За їхніми оцінками, оборонний сектор може додати 1-2 в.п. до зростання ВВП наступного року, порівняно з 0,4 в.п. у 2023 році, за умови суттєвого збільшення фінансування.