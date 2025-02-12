В НБУ дають невтішні прогнози щодо зростання цін та інфляції

Національний банк України визнав, що фактична інфляція дещо перевищила траєкторію прогнозу, але не обіцяють зниження роздрібних цін, а позитивні прогнози дають лише з літа.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Там нагадують, що за даними Держстату у січні 2025 року інфляція в Україні прискорилася до 12,9% у річному вимірі (12% — за підсумками 2024 року).

"Фактична інфляція дещо перевищила траєкторію прогнозу НБУ. Основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу було суттєвіше зростання як адміністративно регульованих цін на товари і послуги, так і вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат, зокрема енергозабезпечення і оплату праці, а також податкові та регуляторні зміни", - зауважують у регуляторі.

Причини зростання інфляції

У НБУ назвали кілька причин загального зростання роздрібних цін:

1. Суттєве підвищення у січні (порівняно з груднем) вартості палива під впливом збільшення вартості сировини, підвищення акцизів та логістичних проблем через шторм у Чорному морі на початку року.

2. Зростання цін на алкоголь та тютюнові вироби з огляду на підняття акцизів.

3. Подорожчання фармацевтичної продукції та медичних товарів під впливом зростання виробничих витрат.

4. Підвищення тарифів на місцевий телефонний зв'язок та тарифів мобільних операторів.

5. Збільшення закупівельних цін на сировину, а також виробничих витрат підприємств на електроенергію, оплату праці та логістику. В результаті високими темпами зростали ціни на хліб та хлібо- та м'ясопродукти, соняшникову олію.

6. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, у тому числі сири, чай, кава та шоколад.

Неоптимістичні прогнози

Найближчими місяцями в Національному банку не обіцяють зниження роздрібних цін і прогнозують пришвидшення показників інфляції в перші місяці 2025 року на тлі низької бази порівняння минулого року під впливом як тимчасових чинників, зокрема обмеженої пропозиції продовольства через гірші минулорічні врожаї, так і фундаментальних, зокрема через збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці.

Водночас НБУ очікує, що інфляція знизиться в другій половині 2025 року.

"Сповільненню інфляції сприятимуть посилення процентної політики НБУ та його заходи з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку, розширення пропозиції продовольчих товарів після надходження нового врожаю, звуження фіскального дефіциту, а також помірний зовнішній ціновий тиск", - переконані в НБУ.

Додамо, очікується, що у 2026 році інфляція надалі знижуватиметься й досягне цілі 5% на тлі поліпшення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв.