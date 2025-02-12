В НБУ дают неутешительные прогнозы по росту цен и инфляции

Национальный банк Украины признал, что фактическая инфляция несколько превысила траекторию прогноза, но не обещают снижения розничных цен, а положительные прогнозы дают только с лета.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Там напоминают, что, по данным Госстата, в январе 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 12,9% в годовом измерении (12% — по итогам 2024 года).

"Фактическая инфляция несколько превысила траекторию прогноза НБУ. Основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза был более существенный рост как административно регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, в частности энергообеспечения и оплаты труда, а также налоговых и регуляторных изменений", — отмечают в регуляторе.

Причины роста инфляции

В НБУ назвали несколько причин общего роста розничных цен:

1. Существенное повышение в январе (по сравнению с декабрем) стоимости топлива под влиянием увеличения стоимости сырья, повышения акцизов и логистических проблем из-за шторма в Черном море в начале года.

2. Рост цен на алкоголь и табачные изделия с учетом поднятия акцизов.

3. Удорожание фармацевтической продукции и медицинских товаров под влиянием роста производственных затрат.

4. Повышение тарифов на местную телефонную связь и тарифы мобильных операторов.

5. Увеличение закупочных цен на сырье, а также производственные затраты предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. В результате высокими темпами росли цены на хлеб и хлебо- и мясопродукты, подсолнечное масло.

6. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в том числе сыры, чай, кофе и шоколад.

Неоптимистические прогнозы

В ближайшие месяцы в Национальном банке не обещают снижение розничных цен и прогнозируют ускорение показателей инфляции в первые месяцы 2025 года на фоне низкой базы сравнения в прошлом году под влиянием как временных факторов, в частности ограниченного предложения продовольствия из-за худших урожаев прошлого года, так и фундаментальных, в частности из-за увеличения затрат бизнеса на энергообеспечение.

В то же время, НБУ ожидает, что инфляция снизится во второй половине 2025 года.

"Замедлению инфляции будут способствовать усиление процентной политики НБУ и его меры по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке, расширению предложения продовольственных товаров после поступления нового урожая, сужению фискального дефицита, а также умеренному внешнему ценовому давлению", — убеждены в НБУ.

Добавим, ожидается, что в 2026 году инфляция в дальнейшем будет снижаться и достигнет 5% на фоне улучшения ситуации в энергосекторе и увеличения урожаев.