Інфляція в Україні прискорилася до 12,9% у січні

У січні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,2% порівняно з груднем 2024 року. У річному вимірі інфляція склала 12,9%, тоді як у грудні вона була на рівні 12%.

Про це йдеться в даних Держстату.

Базова інфляція у січні становила 1,3% за місяць і 11,7% у річному вимірі.

Зміна цін на товари та послуги

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,2%. Найбільше зросли в ціні овочі, соняшникова олія, хліб, м’ясо, молочні продукти, риба та фрукти – від 0,9% до 5,5%.

Водночас яйця подешевшали на 23,1%, а ціни на макаронні вироби та цукор знизилися на 0,8% та 0,6% відповідно.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,6%, зокрема тютюнові – на 2,3%.

Ціни на одяг та взуття знизилися на 5,5%, у тому числі одяг – на 5,6%, а взуття – на 5,4%.

У сфері транспорту ціни зросли на 1,4%, що зумовлено подорожчанням проїзду в громадському транспорті (+2,5%) та пального (+2,1%).

Значне зростання зафіксовано у сфері зв’язку – на 9,1%. Це пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок (+29,1%) та мобільний зв’язок (+15,6%).

Додамо, згідно з прогнозом НБУ, інфляція зростатиме до середини року, після чого почне знижуватися, досягнувши 8,4% наприкінці 2025-го і повернувшись до 5% у 2026-му. Реальний ВВП зросте на 3,6% у 2025 році, а в наступні два роки економіка буде рости на 4% щорічно.