Годовая промышленная инфляция в январе пересекла отметку 30%

В январе 2025 года промышленная инфляция выросла до 32,5% по сравнению с показателями января прошлого года, демонстрируя дальнейшее ускорение. Ожидается, что в ближайшие два месяца темпы годовой промышленной инфляции достигнут 40%.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

По его словам, в январе 2025 года рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с декабрем 2024 уменьшился до 0,6%, что является самым низким показателем с марта прошлого года. Однако, на фоне низкой базы в прошлом году (в первом квартале которого фиксировалось существенное снижение цен производителей), промышленная инфляция в годовом исчислении продолжила ускоряться.

Нардеп уточнил, что больше всего цены производителей выросли в таких отраслях промышленности:

поставка электроэнергии и газа (53%);

производство фармацевтических продуктов (35,9%);

производство пищевых продуктов (20,6 %).

По прогнозам Гетманцева, в ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция продолжит ускоряться до 40%, обусловливая давление на потребительские цены (прямо из-за стоимости сырья, влияющего на цены на продукты питания, лекарства и др., и косвенно из-за стоимости оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость).

Он отметил, что финансовая ситуация в Украине стабильная: бюджет на 2025 год обеспечен, международные резервы достаточны для поддержания курса валют. Макроэкономическая стабильность сейчас лучше, чем в начале войны.

"Впрочем верным будет и то, что мы входим в период наибольшей турбулентности с марта 2022 года. Пока такая неопределенность будет продолжаться, должны ввести жесткую военную цензуру неприоритетных бюджетных расходов, усилить детенизацию по всем направлениям фискальной и финансовой политики резервов страны", — добавил Гетманцев.

Напомним, что согласно прогнозам НБУ реальный ВВП Украины вырастет на 3% в 2025 году благодаря внутреннему потреблению и развитию ВПК, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Dragon Capital. По их оценкам, оборонный сектор может добавить 1-2 п.п. к росту ВВП в следующем году по сравнению с 0,4 п.п. в 2023 году, при существенном увеличении финансирования.