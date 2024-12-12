Темпи зростання економіки сповільнилися: що з ВВП

За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4%. У листопаді темпи зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) трохи уповільнилися і склали 0,9% порівняно з листопадом 2023 року.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Чим зумовлене зростання

Зазначається, що драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля.Також збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування.

Галузі, що демонстрували позитивну динаміку в листопаді:

транспорт (завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору);

будівництво (завдяки програмам держпідтримки);

внутрішня торгівля (причини — сталий внутрішній попит та пропозиція товарів);

переробна промисловість (програми з відновлення та розвитку бізнесу, доступ до імпортної електроенергії та наявності альтернативних потужностей енергозабезпечення).

добувна промисловість (роботі нових свердловин з добування газу).

Зауважимо, за підсумками 10 місяців українська економіка зросла на 4,2%. Зростання ВВП в жовтні 2024 року до жовтня 2023-го зафіксоване на рівні 1,3%.

Прогнози ВВП України на 2024 рік

Зауважимо, за прогнозами НБУ цього року реальний ВВП збільшиться на 4%. У наступні два роки зростання економіки прискориться до 4,3%–4,6% на рік.

Крім того, НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП у ІІІ кварталі 2024 року з 3,1% до 4,0%. Це дало підстави переглянути прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4,0%.

Реальний ВВП України зросте на 3% у 2025 році завдяки внутрішньому споживанню та розвитку ВПК, прогнозують аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital.За їхніми оцінками, оборонний сектор може додати 1-2 в.п. до зростання ВВП наступного року, порівняно з 0,4 в.п. у 2023 році, за умови суттєвого збільшення фінансування.

За прогнозами KSE Institute, реальний ВВП України в 2027 році буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня.

Зазначимо, що внаслідок нещодавніх обстрілів, які росіяни завдали по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.