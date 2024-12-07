Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "Обмежений дефолт"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 6 грудня підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) України в іноземній валюті на рівні "Обмежений дефолт" (RD).

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Про це йдеться на сайті Fitch Ratings.

Це рішення пов’язане з триваючим процесом реструктуризації зовнішнього комерційного боргу країни.

Основні фактори рейтингової оцінки

Реструктуризація боргу. Україна успішно завершила обмін єврооблігацій у вересні 2024 року, але продовжує призупинення виплат за низкою боргових зобов’язань, зокрема єврооблігаціями, гарантованими державою, та іншими зовнішніми позиками. Рейтинг залишатиметься на рівні RD до завершення реструктуризації та нормалізації відносин із кредиторами.

Фіскальний дефіцит. Прогнозується високий дефіцит бюджету у 2024 та 2025 роках (понад 19%), що обумовлено значними витратами на оборону та реконструкцію.

Боргове навантаження. Державний борг України може зрости до 90,8% ВВП у 2024 році, перевищуючи середній рівень для країн із подібним рейтингом.

Військовий конфлікт. Fitch очікує, що війна триватиме до 2025 року, хоча можливість домовленого припинення вогню не виключається. Мирна угода через складність переговорів наразі малоймовірна.

Економічне зростання. Прогнозується економічне зростання на рівні 4% у 2024 році, але можливе уповільнення до 2,9% у 2025 році через триваючі структурні проблеми, пов’язані з війною.

Перспективи підвищення рейтингу

Fitch зазначає, що рейтинг може бути переглянуто в бік підвищення після завершення реструктуризації зовнішнього боргу та нормалізації фінансових відносин із міжнародними кредиторами.

Також позитивно впливатимуть зменшення бюджетного дефіциту та стабілізація економіки.

Агентство наголошує, що рейтинг "Обмежений дефолт" відображає складну фінансову ситуацію України в умовах війни та високої залежності від зовнішнього фінансування. Утім, збереження фіскальної дисципліни та міжнародна підтримка створюють передумови для поступового покращення фінансових показників країни.

Нагадаємо, 14 серпня Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті з "С" до "RD" (обмежений дефолт) у зв'язку з початком реструктуризації виплат за єврооблігаціями.

Також Fitch прогнозує, що загальний державний борг України складе 89,6% ВВП у 2024 році, що є зниженням порівняно з прогнозованими 92,5% у червні, завдяки операції з обміну боргу.

Україна офіційно почала реструктуризацію боргу та запустила процес обміну єврооблігацій

Як повідомлялося, Україна 22 липня повідомила про досягнення принципових домовленостей щодо реструктуризації боргу за євробондами на суму близько $23 млрд зі спеціальним комітетом власників цих євробондів.

Домовленості передбачають списання 37% боргу з можливістю відновлення 12% у разі досягнення певного рівня ВВП у 2028 році.

Решту боргу буде оформлено новими єврооблігаціями із погашенням у 2029-2036 роках, відсотки за якими поступово зростатимуть від 1,75% у найближчі роки до 7,75% наприкінці терміну обігу. За участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми обмінюваних єврооблігацій.

9 серпня Україна оприлюднила на Лондонській фондовій біржі заяву про пропозицію обміну та запит на згоду щодо зміни умов державних єврооблігацій та облігацій, гарантованих державою, зокрема для Укравтодору.