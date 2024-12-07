Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "Ограниченный дефолт"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 6 декабря подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Украины в иностранной валюте на уровне Ограниченный дефолт (RD).

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Об этом говорится на сайте Fitch Ratings.

Это решение связано с продолжающимся процессом реструктуризации внешнего коммерческого долга страны.

Основные факторы рейтинговой оценки

Реструктуризация долга Украина успешно завершила обмен еврооблигаций в сентябре 2024 года, но продолжает приостановку выплат по ряду долговых обязательств, в частности еврооблигациям, гарантированным государством, и другим внешним займам. Рейтинг будет оставаться на уровне RD до завершения реструктуризации и нормализации отношений с кредиторами.

Фискальный недостаток. Прогнозируется высокий дефицит бюджета в 2024 и 2025 годах (более 19%), что обусловлено значительными расходами на оборону и реконструкцию.

Долговая нагрузка. Государственный долг Украины может вырасти до 90,8% ВВП в 2024 году, превышая средний уровень для стран с подобным рейтингом.

Военный конфликт Fitch ожидает, что война будет продолжаться до 2025 года, хотя возможность договоренного прекращения огня не исключается.

Экономический рост. Прогнозируется экономический рост на уровне 4% в 2024 году, но возможно замедление до 2,9% в 2025 году из-за продолжающихся структурных проблем, связанных с войной.

Перспективы повышения рейтинга

Fitch отмечает, что рейтинг может быть пересмотрен в сторону повышения по завершении реструктуризации внешнего долга и нормализации финансовых отношений с международными кредиторами.

Также будут положительно влиять уменьшение бюджетного дефицита и стабилизация экономики.

Агентство отмечает, что рейтинг "Ограниченный дефолт" отражает сложную финансовую ситуацию Украины в условиях войны и высокой зависимости от внешнего финансирования. Впрочем, сохранение фискальной дисциплины и международная поддержка создают предпосылки для улучшения финансовых показателей страны.

Напомним, 14 августа Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "С" в "RD" (ограниченный дефолт) в связи с началом реструктуризации выплат по еврооблигациям.

Также Fitch прогнозирует, что общий государственный долг Украины составит 89,6% ВВП в 2024 году, что является снижением по сравнению с прогнозируемыми 92,5% в июне благодаря операции по обмену долга.

Украина официально начала реструктуризацию долга и запустила процесс обмена еврооблигаций

Как сообщалось, Украина 22 июля сообщила о достижение принципиальных договоренностей по реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов.

Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью возобновления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году.

Остальные долги будут оформлены новыми еврооблигациями с погашением в 2029-2036 годах, проценты по которым постепенно будут расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения. За участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% от суммы обмениваемых еврооблигаций.

9 августа Украина обнародовала на Лондонской фондовой бирже заявление о предложении обмена и запросе на согласие об изменении условий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, в частности, для Укравтодора.