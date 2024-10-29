Агентство Fitch повысило рейтинги крупнейших украинских банков: что послужило причиной

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело национальные долгосрочные кредитные рейтинги ряда крупнейших украинских банков в сторону повышения. Об этом говорится в его сообщении.

В частности, рейтинги Приватбанка, Ощадбанка, Укргазбанка и ПроКредит Банка повышены с AA(ukr) до AA+(ukr), Сенс Банка - с AA-(ukr) до AA(ukr), а Первого украинского международного банка - с AA-(ukr) сразу до AA+(ukr). Кроме того, рейтинг Укрэксимбанка подтвержден на уровне AA(ukr). Отмечается, что прогноз по всем рейтингам - стабильный.

Данные шаги последовали за переоценкой агентством национальной рейтинговой шкалы Украины, которая в свою очередь последовала за повышением в начале сентября долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в национальной валюте с уровня CCC- до CCC+. На другие же банки данная переоценка пока не повлияла.

Fitch подчеркивает, что упомянутые изменения рейтингов четырех государственных банков вызваны исключительно этим обстоятельством, а никак не изменениями в кредитном качестве самих банков.

В то же время в отношении Укрэксимбанка агентство ограничилось лишь подтверждением рейтинга, ссылаясь ослабление его относительных показателей, обусловленное снижением капитализации, несмотря на недавнее улучшение нормативов достаточности капитала.

В отношении же ПУМБа, являющегося крупнейшим частным банком (100% владеет Ринат Ахметов) агентство отмечает, что повышение его рейтинга отражает, соответственно, улучшение его относительных показателей, поддерживаемых высокой капитализацией и рентабельностью.

Рейтинги всех перечисленных банков обусловлены их внутренними кредитными профилями. В свою очередь национальный долгосрочный рейтинг ПроКредит Банка, являющегося частью одноименной международной банковской группы, обусловлен мнением Fitch о поддержке украинского дочернего финучреждения с ее стороны.

Агентство также напоминает, что национальные рейтинги являются показателем относительного кредитного риска для эмитентов в самой стране и призваны помочь местным инвесторам дифференцировать риски. Однако национальные шкалы не сопоставимы с международными рейтинговыми шкалами Fitch или национальными шкалами других стран.