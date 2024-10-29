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Агентство Fitch підвищило рейтинги найбільших українських банків: що стало причиною
Міжнародне рейтингове агентство Fitch переглянуло національні довгострокові кредитні рейтинги низки найбільших українських банків у бік підвищення. Про це йдеться у його повідомленні.
Зокрема, рейтинги Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку та ПроКредит Банку підвищено з AA(ukr) до AA+(ukr), Сенс Банку – з AA-(ukr) до AA(ukr), а Першого українського міжнародного банку – з AA-(ukr) одразу до AA+(ukr). Крім того, рейтинг Укрексімбанку підтверджено на рівні AA(ukr). Зазначається, що прогноз за всіма рейтингами – стабільний.
Ці кроки стали наслідком переоцінки агентством національної рейтингової шкали України, яка в свою чергу послідувала за підвищенням на початку вересня довгострокового рейтингу дефолту емітента України в національній валюті з рівня CCC-до CCC+. На інші ж банки ця переоцінка поки що не вплинула.
Fitch наголошує, що згадані зміни у рейтингах чотирьох державних банків викликані виключно цією обставиною, а ніяк не змінами у кредитній якості самих банків.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Водночас щодо Укрексімбанку агентство обмежилося лише підтвердженням рейтингу, посилаючись на ослаблення його відносних показників, зумовлене зниженням капіталізації, незважаючи на нещодавнє поліпшення нормативів достатності капіталу.
Щодо ПУМБу, який є найбільшим приватним банком (100% володіє Рінат Ахметов) агентство зазначає, що підвищення його рейтингу відображає, відповідно, покращення його відносних показників, що підтримуються високою капіталізацією та рентабельністю.
Рейтинги всіх перелічених банків зумовлені їх внутрішніми кредитними профілями. У свою чергу, національний довгостроковий рейтинг ПроКредит Банку, який є частиною однойменної міжнародної банківської групи, обумовлений думкою Fitch щодо підтримки української дочірньої фінустанови з її боку.
Агентство також нагадує, що національні рейтинги є показником відносного кредитного ризику для емітентів у самій країні та покликані допомогти місцевим інвесторам диференціювати ризики. Однак національні шкали не можна порівнювати з міжнародними рейтинговими шкалами Fitch або національними шкалами інших країн.