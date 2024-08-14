Fitch ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с С до RD (ограниченный дефолт) в связи с началом реструктуризации выплат по еврооблигациям.

Об этом говорится в официальном сообщении Fitch Ratings.

Отмечается, что агентство снизило рейтинг еврооблигаций на сумму 750 миллионов долларов США в 2026 году с "C" до "D". Рейтинг других облигации в иностранной валюте остался на уровне "C".

Снижение рейтинга к "RD" произошло после окончания 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму $750 млн, который должен быть уплачен 1 августа.

"Это означает событие дефолта в соответствии с критериями Fitch по суверенному IDR, а также индивидуальному рейтингу эмиссии указанной ценной бумаги", — объясняют в агентстве.

По мнению Fitch, предложение реструктуризации является обменом проблемного долга (DDE) в соответствии с критериями рейтинга, поскольку предполагает существенное сокращение сроков, включая уменьшение основной суммы и процентов, а также продление сроков погашения.

Fitch также сохранило рейтинг долга Украины в национальной валюте (LC) на уровне CCC-, поскольку ожидает, что долг LC будет исключен из соглашения по реструктуризации с внешними коммерческими кредиторами.

Как отметили в агентстве, завершение реструктуризации внешнего коммерческого долга нормализует отношения с кредиторами внешнего коммерческого долга. После этого Fitch повысит рейтинг LTFC Украины до уровня, соответствующего перспективам обслуживания долга на перспективной основе.

Следующая дата пересмотра рейтинга Украины от агентства Fitch запланирована на 6 декабря 2024 года.

В июле Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Украины в иностранной валюте с "CC" до "C" из-за разрешения на остановку выплат по внешнему долгу.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте (FC) с CC/C до SD/SD (selective default).

Украина официально начала реструктуризацию долга и запустила процесс обмена еврооблигаций

Как сообщалось, Украина 22 июля сообщила о достижение принципиальных договоренностей по реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов.

Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью возобновления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году.

Остальные долги будут оформлены новыми еврооблигациями с погашением в 2029-2036 годах, проценты по которым постепенно будут расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения. За участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% от суммы обмениваемых еврооблигаций.

9 августа Украина обнародовала на Лондонской фондовой бирже заявление о предложении обмена и запросе на согласие об изменении условий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, в частности, для Укравтодора.

Согласно опубликованным условиям, заявки на участие в обмене принимаются до 27 августа включительно, результаты объявляются 28 августа, а 30 августа и в последующие пять дней проходят все расчеты.

Для того чтобы сделка состоялась, достаточно будет согласия 2/3 владельцев всех бумаг и, по меньшей мере, половины владельцев каждого из выпусков, при условии, что против такого соглашения будет меньше четверти владельцев каждого выпуска.