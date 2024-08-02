Украина выплатила владельцам ВВП-варрантов свыше $200 млн

1 августа Министерство финансов Украины произвело выплату в размере 200,6 миллионов долларов США владельцам ВВП-варрантов. Эта сумма состоит из двух частей: платежа за согласие изменений условий на сумму 130,1 миллиона долларов и отложенной суммы платежа и процентов в размере 70,5 миллиона долларов за рост ВВП в 2021 году, которую Украина должна была оплатить в 2023 году.

Об этом сообщает Минфин в ответе на запрос Экономической правды.

В Министерстве отметили, что около 20% от суммы в 70,5 миллиона долларов вернется Украине, поскольку она является одним из крупнейших владельцев этих инструментов. Выплата за изменение условий выпуска варрантов позволит Украине выкупить эти инструменты по нарицательной стоимости в течение следующих трех лет.

Также Минфин подчеркнул, что Украина обязуется обеспечить справедливое отношение к владельцам ВВП-варрантов во время будущих операций по управлению государственным долгом и придерживаться целей, заложенных в долговой стратегии МВФ.

ВВП-варранты были выпущены Украиной в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. Выплаты по ним зависят от роста украинской экономики: чем больше темп роста ВВП, тем больше выплата. По итогам 2023 года, когда экономика выросла на 5,3%, Украина должна произвести очередную выплату в 2025 году. Рост ВВП на уровне 4-5% ежегодно может существенно увеличить размер выплат по ВВП-варантам, которые будут осуществляться до 2041 года.

В настоящее время Украина также ведет переговоры с кредиторами по новой реструктуризации еврооблигаций, которая требует времени для завершения. Следующий платеж по еврооблигациям Украина должна осуществить до 10 августа, в противном случае может наступить технический дефолт.

Украине удалось достичь договоренностей с держателями еврооблигаций

Напомним, Украине удалось достичь принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины по реструктуризации долга. Принципиальное соглашение было достигнуто с комитетом кредиторов, в который вошли Amundi SA, BlackRock Inc и Amia Capital LLP, а также другие инвесторы, представляющие вместе владельцев около 25% облигаций. По меньшей мере, две трети всех владельцев облигаций должны будут одобрить соглашение для завершения реструктуризации долга.

По данным Минфина, соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,17 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга на $9,38 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Следует отметить, что 1 августа Кабинет министров Украины воспользовался предоставленным Верховной Радой правом и ввел временный мораторий на выплаты по еврооблигациям Украины.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11396, который позволяет правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.

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