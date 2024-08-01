Кабмин наложил мораторий на выплаты по евробондам Украины

Кабинет министров Украины воспользовался предоставленным Верховной Радой правом и ввел временный мораторий на выплаты по еврооблигациям Украины.

Об этом сообщает Finclub.

Соответствующее постановление №865 от 31 июля "Об осуществлении в 2024 году сделок с государственным долгом и гарантированным государством долгом" обнародовано на официальном правительственном портале.

"В связи с осуществлением сделок с государственным долгом по облигациям внешних государственных займов 2018 первой серии временно остановить с 1 августа 2024 года осуществления платежей по долговым обязательствам государства... на срок, установленный статьей 1 закона Украины "Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом и государственными деривативами", – говорится в п. 4 постановления.

Кроме того, Кабмин своим решением во исполнение указанного закона перевел гарантированный государством долг бывшего "Укравтодора" в периметр государственного долга и поручил осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов + проценты).

В то же время, Министерству финансов поручено осуществить размещение (эмиссию) облигаций внешних государственных займов Украины 2024 года в соответствии с согласованными условиями, предусматривающими выплаты кредиторам за согласие на сумму до $246 млн.

При этом Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко заключить договоры и подписать другие документы, связанные с осуществлением сделок с государственным долгом и сделку по переводу.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.

В Министерстве финансов принятие этого закона назвали необходимым техническим решением, которое придает правительству гибкость до достижения принципиального соглашения о реструктуризации с собственниками государственного и гарантированного государством внешнего коммерческого долга Украины.

В частности, мораторий позволит приостановить выплаты по одной из серий еврооблигаций с погашением в 2026 году, согласно которым Украина 1 августа должна была оплатить купонный платеж в сумме $35 млн.

Украине удалось достичь договоренностей с держателями еврооблигаций

Напомним, Украине удалось добиться принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины по реструктуризации долга. Принципиальное соглашение было достигнуто с комитетом кредиторов, в который вошли Amundi SA, BlackRock Inc и Amia Capital LLP, а также другие инвесторы, представляющие вместе владельцев около 25% облигаций. По меньшей мере, две трети всех владельцев облигаций должны будут одобрить соглашение для завершения реструктуризации долга.

По данным Минфина, соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,17 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга на $9,38 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Напомним, внешний долг Украины перед коммерческими кредиторами в рамках текущей реструктуризации составляет $23,4 млрд. долларов. Это еврооблигации, выпущенные во время реструктуризации 2015 года, ценные бумаги, выпущенные для финансирования бюджетных дефицитов, а также выпуск евробондов "Укравтодора" под государственные гарантии.

За последние два года к этим бумагам добавились накопившиеся проценты, которые Украина не платила из-за standstill, пишет Forbes.

Фото: ua.depositphotos.com