Гетманцев о реструктуризации внешнего госдолга: любые "инсайды" являются чистой спекуляцией

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прокомментировал статью Wall Street Journal и заверил, что вероятность полноценного дефолта на данном этапе минимальна.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Комментируя статью Wall Street Journal о том, что иностранные кредиторы настаивают на восстановлении Украиной выплат по долгам, Гетманцев заявил, что подобные частичные "сливы" в СМИ следует воспринимать нормально, как элемент рыночного давления.

Глава комитета ВР напомнил, что согласно статье WSJ, владельцы украинских евробондов хотят, чтобы Украина возобновила обслуживание соответствующих обязательств со следующего года. Кроме того, там отметили, что если стороны не договорятся об условиях реструктуризации, то Украина может объявить дефолт по окончании в августе действующих долговых каникул.

В свою очередь Гетманцев объяснил, что возможное соглашение по евробондам включает две опции: продление отсрочки на нынешних условиях или проведение полноценной реструктуризации с выпуском более длинных ценных бумаг, что может предусматривать списание определенной части долга в обмен на растянутые во времени компенсации и/или гарантии для кредиторов.

По словам Гетманцева, кто хоть немного осведомлен о происходящих операциях по реструктуризации, знают насколько это сложный процесс, к которому с обеих сторон привлекаются финансовые и юридические советники, работающие на условиях неразглашения информации (NDA).

"Очевидно нерезиденты – владельцы еврооблигаций, которые в основном представлены инвестфондами и страховыми компаниями, ожидают, что это будет полноценная реструктуризация. Впрочем, публично в деталях, пока идут переговоры, они об этом заявить не могут, потому что NDA. А через частичный "слив" в СМИ" – пожалуйста", - объяснил он.

Поэтому, по словам Гетманцева, это нужно воспринимать нормально как элемент рыночного давления.

"Как оно будет – увидим, консультации продолжаются. Согласие на реструктуризацию должны предоставить в общей сложности не менее 2/3 держателей еврооблигаций (не менее 50% по каждому выпуску), а в заметке WSJ речь шла об инвесторах, контролирующих 20% долга", - подчеркнул глава комитета ВР.

Что думает Гетманцев о вероятности дефолта

"Единственное о чем можно говорить с уверенностью – это то, что вероятность полноценного дефолта, когда стороны вообще не договорятся о реструктуризации, на данном этапе минимальна", - говорится в его сообщении.

По его словам, об этом свидетельствуют три следующих факта:

1. Очевидно, что Украина продолжает находиться в исключительных обстоятельствах из-за полномасштабной войны и не сможет обслуживать еврооблигации на рыночных условиях после завершения отсрочки в августе. На каких условиях сможет – вопрос переговоров, где отдельным аспектом остается использование российских активов (доходов от них) в качестве гарантии/частичного источника погашения расходов на обслуживание внешнего госдолга в будущем.

2. Долговая сделка с внешними кредиторами является частью программы МВФ, который должен предоставить свою экспертизу и "зонтик" для проведения таких переговоров. По программе EFF, в 2024 – І квартале 2027 гг. Украина должна сэкономить на выплатах по внешнему госдолгу 11,8 млрд. долл., в т.ч. 4,6 млрд. дол. в 2024 году.

3. Никакого "полезного дефолта" не существует, и никто в нем не заинтересован. Начиная с 2016 года, Украина выстраивала доверительные отношения с коммерческими внешними кредиторами, действуя как предполагаемый заемщик даже в таких сложных условиях как сейчас.

Подводя итоги, Гетманцев рассказал, что Украина и внешние кредиторы приступили к консультациям по предстоящему долговому соглашению по еврооблигациям (и отдельно ВВП-варантам), которые должны завершиться к августу.

Он сообщил, что это часть программы с МВФ.

"Все опции – продолжение отсрочки или полноценная реструктуризация с частичным обслуживанием и списанием – на столе".

Переговоры не будут легкой прогулкой – это факт, но не сомневаюсь, что они закончатся соглашением в ближайшие месяцы. Поэтому выдыхаем, ни о каком полноценном дефолте речь сейчас точно не идет", - говорится в его сообщении.

Государственный долг Украины увеличился вдвое

Напомним, совокупный государственный долг Украины в марте 2024 года вырос на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

С начала войны государственный долг увеличился в два раза (+2758 млрд грн), в валютном эквиваленте – на 55% (+51,6 млрд долл.).

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд долл.

Следует отметить, что Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов.

Украина готова отправить международным собственникам еврооблигаций план реструктуризации своего долга на 20 миллиардов долларов в начале мая.