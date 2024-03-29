Украина договорилась с США об отсрочке выплат по государственному долгу

Во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко и чрезвычайного и уполномоченного посла США в Украине Бриджит Бринк было подписано двустороннее Соглашение по отсрочке выплат по государственному долгу.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что заключение данного Соглашения было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Как подчеркнул Сергей Марченко, подписание данного Соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, уплаченные на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер.

Он поблагодарил США за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны

Государственный долг Украины увеличился вдвое

Напомним, что с начала войны государственный долг увеличился в два раза (+2 758 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 55% (+51,6 млрд. долл.).

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.