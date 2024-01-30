Государственный долг Украины увеличился вдвое: сколько должны западным партнерам

По итогам 2023 года государственный долг превысил 5,5 трлн. грн., увеличившись с начала войны вдвое.

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Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данило Гетманцев.

Государственный долг увеличился с начала войны вдвое

"По данным Министерства финансов, на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг достиг 5519,5 млрд. грн. или 145,3 млрд. долл. в валютном эквиваленте", - отмечает Гетманцев.

По его словам, за 2023 год государственный долг увеличился:

в гривне на 35,4% (+1444 млрд. грн.),

в валютном эквиваленте на 30,4% (+33,9 млрд долл.).

Как отметил Гетманцев, наибольшее влияние на рост задолженности в 2023 году оказало получение макрофинансовой помощи (льготных кредитов) от ЕС на сумму 18 млрд. евро, что обусловило 55% всего роста госдолга в гривневом эквиваленте и 61% – в валютном.

На прирост госдолга также отразилось получение кредитов по программам МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, а также от правительства Канады.

"Как и в прошлом году, львиная доля (около 6/7) роста всего государственного долга в 2023 году обусловливалась увеличением внешней задолженности. Остальные (1/7) – за счет ОВГЗ", - подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что расходы на обслуживание государственного долга в 2023 году составили 8,2% расходов общего фонда государственного бюджета (против 6,5% в 2022 и 12,4% в 2021 году)

Кроме того, с 28.02.2022 г. государственный долг вырос на 102% (+2 789,4 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 56% (+52 млрд. долл.).

В долговой структуре внешний госдолг увеличился до 70% (до войны 60,9%), долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ) – 72,8% (65,1%).

Часть по внешнему долгу реструктуризирована

"Итак, за 2 года войны структура государственного долга объективно ухудшилась. Впрочем, еще раз напомню, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба - до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами - до августа 2024 года" года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 г. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд. долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд. .долл", - констатировал Гетманцев.

Он добавил, что по итогам 2023 соотношение государственного долга к ВВП составит около 85% ВВП (против 78,4% в 2022 и 48,9% в 2021 году).

Как отметил Гетманцев, в то же время предварительные прогнозы на этот год были гораздо хуже (в частности МВФ давал 98% ВВП).

"Итак, долговая нагрузка на экономику остается высокой, долговые риски выросли, но ситуация на сегодняшний день является контролируемой. Об этом свидетельствует успешный перезапуск внутреннего долгового рынка, продолжение реструктуризации перед официальными кредиторами, а также озвученные планы Минфина вернуться на рынки внешних коммерческих заимствований уже в 2025 году." -2026 годах", - подытожил Гетманцев.

Он добавил, что на фоне задержек с внешним финансированием важно, чтобы наша долговая политика была последовательной, а страна оставалась предполагаемым заемщиком.

Сколько денег Украина получила от стран-доноров с начала войны

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Украина получила от стран-доноров около $73,7 млрд прямой бюджетной поддержки.

Потребность во внешнем финансировании в 2024 году составляет более 37 млрд. долларов.

В настоящее время поступление средств от международных партнеров необходимо для сохранения макрофинансовой и экономической стабильности страны.

Источник фото: ua.depositphotos.com