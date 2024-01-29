Сколько денег Украина получила от стран-доноров с начала войны

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Украина получила от стран-доноров около $73,7 млрд. прямой бюджетной поддержки.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, благодаря бюджетной поддержке доноров с начала полномасштабной войны правительство могло обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине и профинансировать в полном объеме социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

Марченко также отметил, что потребность во внешнем финансировании в 2024 году составляет более 37 млрд. долларов.

"Учитывая существенную потребность во внешнем финансировании, Украина рассчитывает на поддержку, чтобы вовремя профинансировать первоочередные расходы, а именно социальную и гуманитарную сферу, ведь оборону и безопасность страна полностью финансирует из внутренних поступлений и заимствований", - подчеркнул Марченко.

Он отметил, что ритмическое поступление средств от международных партнеров необходимо для сохранения макрофинансовой и экономической стабильности страны.

Марченко напомнил, что правительство Украины работает над обеспечением надлежащего выполнения согласованных с партнерами условий получения финансирования, являющегося одним из ключевых элементов в восстановлении Украины и ее пути к интеграции в ЕС.

НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине

Украина получила заверения от стран Запада по финансовой поддержке в 2024 году. Но неопределенность растет, и ее нужно учитывать, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Что касается рисков в следующем году, то много внимания гарантиям получения международной помощи", - сказал он, напомнив, что частично реализовался риск ритмичности поступления внешнего финансирования.

"Однако заверения, которые мы получили от партнеров вместе с успешным прохождением по Украине второго пересмотра программы МВФ, дают основания рассчитывать на поддержку донорской коалиции в 2024 году", - подчеркнул глава НБУ.

В то же время, по его словам, "правда, также и в том, что неопределенность растет, с ней растут и риски, которые нужно учесть в дальнейшей работе".

Начало 2024 может быть сложным

Первый квартал 2024 года может быть достаточно сложным, финансирование от международных партнеров еще не поступит.

Многие западные страны поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.

В Европейском Союзе несколько месяцев обсуждалось финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, рассчитанное на 2024-2027 годы. На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал решение о выделении такой помощи из бюджета ЕС.

Что касается США, то там Сенат провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий выделение 110 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели. В Белом доме предупреждали, что в случае если Конгресс не одобрит поддержку, деньги для Украины закончатся, поэтому ее успехи в войне находятся под угрозой.

Источник фото: ua.depositphotos.com