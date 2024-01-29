Скільки грошей Україна отримала від країн-донорів з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Україна отримала від країн-донорів близько $73,7 млрд прямої бюджетної підтримки.

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Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, завдяки бюджетній підтримці донорів із початку повномасштабної війни уряд мав змогу забезпечувати стійке державне управління в Україні та профінансувати у повному обсязі соціальні й гуманітарні видатки держбюджету.

Марченко також зазначив, що потреба у зовнішньому фінансуванні у 2024 році складає понад 37 млрд доларів.

"Враховуючи суттєву потребу в зовнішньому фінансуванні, Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує з внутрішніх надходжень і запозичень", - підкреслив Марченко.

Він наголосив, що ритмічне надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни.

Марченку нагадав, що уряд України працює над забезпеченням належного виконання погоджених із партнерами умов отримання фінансування, що є одним із ключових елементів у відновленні України та її шляху до інтеграції в ЄС.

НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні

Україна отримала запевнення від країн Заходу щодо фінансової підтримки у 2024 році. Але невизначеність зростає, і її потрібно враховувати, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Щодо ризиків наступного року, то багато уваги до гарантій отримання міжнародної допомоги", - сказав він, нагадавши, що частково реалізувався ризик ритмічності надходження зовнішнього фінансування.

"Проте запевнення, які ми отримали від партнерів разом з успішним проходженням Україною другого перегляду програми МВФ, дають підстави розраховувати на підтримку донорської коаліції у 2024 році", - підкреслив голова НБУ.

Водночас, за його словами, "правда також і в тому, що невизначеність зростає, з нею зростають і ризики, які потрібно врахувати в подальшій роботі".

Початок 2024-го може бути складним

Перший квартал 2024 року може бути досить складним, якщо фінансування від міжнародних партнерів ще не надійде.

Багато західних країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом із коштами виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.

У Європейському Союзі кілька місяців обговорювалося фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, розраховане на 2024-2027 роки. Днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення про виділення такої допомоги з бюджету ЄС.

Що стосується США, то там Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає виділення 110 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі. В Білому домі попереджали, що в разі, якщо Конгрес не схвалить підтримку, гроші для України закінчаться, тому її успіхи у війні перебувають під загрозою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com