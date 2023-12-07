Сенат США провалив процедурне голосування щодо допомоги Україні

Законопроєкт, який передбачає виділення 110 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі, не пройшов процедурне голосування в Сенаті США. Про це пише CBS News.

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Лідер більшості у Сенаті, член Демократичної партії Чак Шумер просунув процедурне голосування за законопроєкт, хоча республіканці заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

У підсумку було набрано 49 голосів "за" та 51 "проти", тоді як поріг для початку дебатів – 60 голосів. Наприкінці голосування Шумер змінив свій голос на "проти" – це процедурний крок, який дозволить йому знову порушити питання щодо законопроєкту в майбутньому.

"Сьогодні сумна ніч в історії Сенату та нашої країни. Республіканці щойно заблокували дуже необхідну пропозицію про надання фінансування для України, фінансування для Ізраїлю, гуманітарної допомоги для невинних цивільних у Газі та фінансування для Індо-Тихоокеанського регіону. Якщо республіканці в Сенаті найближчим часом серйозно не займуться пакетом національної безпеки, Володимир Путін пройде прямо через Україну і прямо через Європу", – висловився він.

Своєю чергою лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл підтримав додаткову допомогу Україні, але закликав республіканців голосувати проти законопроєкту демократів, доки не відбудуться "суттєві зміни кордону", де за останні два роки нелегальний перетин зріс до найвищого рівня.

"Зараз настав час звернути увагу на наш кордон на додаток до цих інших важливих міжнародних проблем", – зазначив член Республіканської партії.

Допомога від США: запит Байдена

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Проблеми з підтримкою України

На тлі скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.

Ще до цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.

А пізніше Палата підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду до 19 січня, яке не передбачає коштів ні для України, ні для Ізраїлю.

Днями в Сенаті було представлено законопроєкт від демократів, яким пропонується ухвалити пакет із нацбезпеки на близько 110 млрд доларів. Із них понад 15 млрд доларів можуть виділити на підтримку України, 43,6 млрд доларів – на заходи, спрямовані на збільшення потужностей США з виробництва зброї та боєприпасів.

Тим часом республіканці хочуть більш рішучих заходів з посилення безпеки кордону США.

Джерело фото: ua.depositphotos.com