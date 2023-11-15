Без допомоги Україні та Ізраїлю: у США схвалили тимчасовий бюджет для уникнення "шатдауну"

14 листопада Палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня без фінансування підтримки України й Ізраїлю, щоб запобігти "шатдауну".

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що законопроєкт прийнятий на двопартійній основі 336 – "за" і 95 – "проти". 209 голосів віддали демократи, але проти законопроєкт виступили 93 республіканці і двоє демократів.

Згідно документу, фінансування певних сфер бюджету продовжено до 19 січня, серед них - потреби армії, справи ветеранів, транспорт, житлове будівництво та Міністерство енергетики. Решта фінансуватиметься до 2 лютого.

Сенат повинен схвалити цей документ до п'ятниці, 17 листопада, після чого його має підписати президент США Джо Байден.

Тимчасовий бюджет не передбачає фінансування для продовження підтримки України та Ізраїлю.

Загроза "шатдауну"

30 вересня у США завершився фінансовий рік, і якщо б Конгрес не ухвалив принаймні тимчасовий бюджет, з 1 жовтня розпочався б "шатдаун" – призупинення роботи та фінансування деяких держорганів.

Тому Палата представників і Сенат США затвердили 30 вересня бюджет для фінансування урядових органів країни на 45 днів (до 17 листопада), щоб уникнути "шатдауну". Однак документ також не включав допомогу Україні.

Коли планують розглянути допомогу Україні

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер повідомив журналістам, що комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та питання прикордонної політики, буде розглядатися Сенатом вже після Дня Подяки (23 листопада), коли сенатори від обох партій погодять частину прикордонної політики.

"Згідно графіку Конгресу вони зможуть повернутися до роботи в сесію тільки з 28 листопада…. Тому в кращому випадку по нам буде щось зрозуміло на початку грудня", - прогнозує народний депутат України Ярослав Железняк.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Але спікер Конгресу Майка Джонсона вирішив окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

Після цього Білий дім оприлюднив заяву, у якій наголосив, що питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, не мають бути предметом політичних розмінів у Конгресі.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та допомога Ізраїлю відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

Наразі Сполучені Штати практично вичерпали майже всі кошти, які були виділені для військової допомоги Україні у війні проти Росії. Залишилося лише 4% або 1,1 мільярда доларів.

Як заявили у Білому домі, США починають надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути можливість підтримки.