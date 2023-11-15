Без помощи Украине и Израилю: в США одобрили временный бюджет во избежание "шатдауна"

14 ноября Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании правительства до 19 января без финансирования поддержки Украины и Израиля, чтобы предотвратить "шатдаун".

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что законопроект принят на двухпартийной основе 336 – "за" и 95 – "против". 209 голосов отдали демократы, но против законопроекта выступили 93 республиканца и двое демократов.

Согласно документу, финансирование определенных сфер бюджета продлено до 19 января, среди них – потребности армии, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и Министерство энергетики. Остальные будут финансироваться до 2 февраля.

Сенат должен одобрить этот документ до пятницы, 17 ноября, после чего его должен подписать президент США Джо Байден.

Временный бюджет не предусматривает финансирование для продления поддержки Украины и Израиля.

Угроза "шатдауна"

30 сентября в США завершился финансовый год, и если бы Конгресс не принял хотя бы временный бюджет, с 1 октября начался бы "шатдаун" – приостановка работы и финансирование некоторых госорганов.

Поэтому Палата представителей и Сенат США утвердили 30 сентября бюджет для финансирования правительственных органов страны на 45 дней (до 17 ноября) во избежание "шатдауна". Однако документ не включал помощь Украине.

Когда планируют рассмотреть помощь Украине

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер сообщил журналистам, что комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израиля, Украины, Тайваня и вопросы пограничной политики, будет рассматриваться Сенатом уже после Дня Благодарения (23 ноября), когда сенаторы от обеих партий согласуют часть пограничной политики. .

"По графику Конгресса они смогут вернуться к работе в сессию только с 28 ноября…. Поэтому в лучшем случае по нам будет что-то понятно в начале декабря", - прогнозирует народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Но спикер Конгресса Майка Джонсона решил отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и компенсировать принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

После этого Белый дом обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, не должны быть предметом политических разменов в Конгрессе.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и помощь Израилю отвечают прямым интересам национальной безопасности США.

Соединенные Штаты практически исчерпали почти все средства, выделенные для военной помощи Украине в войне против России. Осталось всего 4% или 1,1 миллиарда долларов.

Как заявили в Белом доме, США начинают предоставлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы растянуть возможность поддержки.