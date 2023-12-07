Сенат США провалил процедурное голосование касательно помощи Украине

Законопроект, предусматривающий выделение 110 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, не прошел процедурное голосование в Сенате США. Об этом пишет CBS News.

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Лидер большинства в Сенате, член Демократической партии Чак Шумер продвинул процедурное голосование за законопроект, хотя республиканцы заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

В итоге было набрано 49 голосов "за" и 51 "против", тогда как порог для начала дебатов – 60 голосов. В конце голосования Шумер сменил свой голос на "против" – это процедурный шаг, который позволит ему снова поднять вопрос о законопроекте в будущем.

"Сегодня печальная ночь в истории Сената и нашей страны. Республиканцы только что заблокировали очень необходимое предложение о предоставлении финансирования для Украины, финансирования для Израиля, гуманитарной помощи для невинных гражданских в Газе и финансирования для Индо-Тихоокеанского региона. Если республиканцы в Сенате в ближайшее время серьезно не займутся пакетом национальной безопасности, Владимир Путин пройдет прямо через Украину и прямо через Европу", – высказался он.

В свою очередь лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл поддержал дополнительную помощь Украине, но призвал республиканцев голосовать против законопроекта демократов, пока не произойдут "существенные изменения границы", где за последние два года нелегальное пересечение выросло до самого высокого уровня.

"Сейчас пора обратить внимание на нашу границу в дополнение к этим другим важным международным проблемам", – отметил член Республиканской партии.

Помощь от США: запрос Байдена

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израилю.Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Проблемы с поддержкой Украины

На фоне скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.

Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля.

А позже Палата поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 19 января, которое не предусматривает средств ни для Украины, ни для Израиля.

На днях в Сенате был представлен законопроект от демократов, которым предлагается принять пакет по нацбезопасности на около 111 млрд долларов. Из них более 15 млрд долларов могут выделить на поддержку Украины, 43,6 млрд долларов – на меры, направленные на увеличение мощностей США по производству оружия и боеприпасов.

Тем временем республиканцы хотят более решительных мер по усилению безопасности границы США.

Источник фото: ua.depositphotos.com