Может быть одним из последних. США объявили о новом пакете помощи для Украины

Соединенные Штаты 6 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета оружия и военного оборудования на общую сумму 175 миллионов долларов США.

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Об этом говорится на официальном сайте правительства Соединенных Штатов.

Согласно сообщению, возможности Белого дома из-за нехватки финансирования очень ограничены.

Новый пакет включает в себя боеприпасы для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные и противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, оборудование для защиты вспомогательное оборудование и транспорт.

В сообщении говорится, что если Конгресс не одобрит запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование, то это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые США смогут предоставить Украине.

"Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего способствует интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности по всему миру, и нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно", - отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, пока Россия не прекратит эту войну, прекратив свои жестокие атаки и выведя свои силы из Украины, Соединенным Штатам важно продолжать руководить коалицией, которую мы построили из более чем 50 стран, твердо поддерживающих Украину.

Помощь от США: проблемы с финансированием

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос финансирование помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов. В частности, для нужд Украины должно было быть выделено 61,4 млрд долларов.

На фоне скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.

В США почти закончились деньги для помощи и если Конгресс США не примет выделение средств на помощь Украине, это ударит по ней на поле боя. Такое предупреждение выразила директор Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Шаланда Янг в письме лидерам Конгресса.

Сейчас в Сенате представлено законопроект от демократов, которым предлагается принять пакет по нацбезопасности на около 111 млрд долларов. Из них более 15 млрд. долларов могут выделить в поддержку Украины, 43,6 млрд. долларов – на мероприятия, направленные на увеличение мощностей США по производству оружия и боеприпасов.

Источник фото: ua.depositphotos.com