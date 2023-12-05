Зеленский выступит перед сенаторами США накануне голосования за финансовую помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 декабря, обратится к сенаторам США на секретном брифинге через защищенную видеоконференцию.

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Об этом сообщает The Hill.

Зеленский проинформирует сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимости дальнейшей военной помощи за день до того, как Сенат должен голосовать за пакет внешней помощи на сумму 106 миллиардов долларов для Украины и Израиля, который включает более 61 миллиарда долларов для Киева.

«Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли непосредственно от него услышать, что именно поставлено на карту в этом голосовании. Я прошу, чтобы все сенаторы присутствовали на этом важном брифинге», – сообщил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Зеленский предупредил сенаторов на закрытом заседании Сената в сентябре, что Украина проигрывает войну с Россией без дополнительной помощи от Соединенных Штатов.

Как пишет издание, в понедельник вечером Шумер подал ходатайство о рассмотрении законопроекта, предусматривающего дополнительный пакет финансовой помощи Украине.

Окончательные детали пакета еще не согласованы. Это тормозится разногласиями между двумя сторонами относительно принятия реформ в сфере иммиграционной политики и предоставления убежища, чтобы уменьшить поток мигрантов через границу США и Мексики.

Шумер отметил, что необходимость принятия помощи Украине диктуется тем, что у нее заканчиваются ресурсы для продолжения противодействия российскому вторжению.

"Я призываю каждого сенатора подумать, где мы в этот исторический момент. Национальная безопасность Америки стоит на кону во всем мире - в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Финансовая помощь может определить траекторию развития демократии на долгие годы. Мы переживаем исторический момент", - заявил Шумер, выступая в понедельник.

В то же время республиканцы заявили, что будут голосовать против рассмотрения этого законопроекта, если в него не будут добавлены важные для них положения об усилении пограничного контроля на юге США. В таком случае документ не будет принят в Палате представителей, где республиканцы составляют большинство.

Конгресс США не должен позволить Путину добиться успеха в Украине

В администрации Байдена считают, что Конгресс США должен взять на себя ответственность, чтобы не разрешить России добиться успехов в Украине, для чего нужно принять пакет с помощью для Киева.

С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Теперь – дело за Конгрессом. Конгресс должен решить, продолжать ли поддержку борьбы Украины за свободу в рамках коалиции 50 стран, созданной президентом Байденом. Проигнорирует ли Конгресс уроки, которые мы извлекли из истории, и позволит Путину победить», - сказал представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что любой законодатель, не поддерживающий выделение дополнительной помощи для Украины, отдает таким образом свой голос за то, чтобы усилить преимущество Путина.

«Мы надеемся, что Конгресс на двухпартийной основе сделает правильный выбор», – отметил советник Байдена.

При этом он напомнил, что глава Офиса Белого дома по вопросам менеджмента и бюджета Шаланда Янг в понедельник направила официальное письмо лидерам партий, в котором предупредила: фонды для Украины уже практически исчерпаны.

«Конгресс должен действовать сейчас, приняв запрос президента на дополнительное финансирование, которое будет способствовать нашей национальной безопасности и будет помогать демократическому партнеру, Украине, бороться с российской агрессией», - подытожил Салливан.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Но спикер Конгресса Майка Джонсона решил отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и компенсировать принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

После этого Белый дом обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, не должны быть предметом политических разменов в Конгрессе.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и помощь Израилю отвечают прямым интересам национальной безопасности США.

Соединенные Штаты практически исчерпали почти все средства, выделенные для военной помощи Украине в войне против России. Осталось всего 4% или 1,1 миллиарда долларов.

Как заявили в Белом доме, США начинают предоставлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы растянуть возможность поддержки.