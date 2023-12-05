Зеленський виступить перед сенаторами США напередодні голосування щодо фінансової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 грудня, звернеться до сенаторів США на секретному брифінгу через захищену відеоконференцію.

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Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що Зеленський поінформує сенаторів про стан війни в Україні та необхідність подальшої військової допомоги за день до того, як Сенат має голосувати за пакет зовнішньої допомоги на суму 106 мільярдів доларів для України та Ізраїлю, який включає понад 61 мільярд доларів для Києва.

«Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами в рамках нашого завтрашнього секретного брифінгу, щоб ми могли безпосередньо від нього почути, що саме поставлено на карту в цьому голосуванні. Я прошу, щоб усі сенатори були присутні на цьому важливому брифінгу», - повідомив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Раніше Зеленський попередив сенаторів на закритому засіданні Сенату у вересні, що Україна програє війну з Росією без додаткової допомоги від Сполучених Штатів.

Як пише видання, у понеділок увечері Шумер подав клопотання про розгляд законопроекту, який передбачатиме додатковий пакет фінансової допомоги Україні.

Остаточні деталі пакету ще опрацьовуються. Це гальмується розбіжностями між двома сторонами щодо ухвалення реформ у сфері імміграційної політики та надання притулку, щоб зменшити потік мігрантів через кордон США та Мексики.

Шумер зазначив, що необхідність ухвалення допомоги Україні диктується тим, що в неї закінчуються ресурси для продовження протидії російському вторгненню.

"Я закликаю кожного сенатора подумати, де ми є в цей історичний момент. Національна безпека Америки стоїть на кону в усьому світі - у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Фінансова допомога може визначити траєкторію розвитку демократії на довгі роки. Ми переживаємо історичний момент", - заявив Шумер, виступаючи в понеділок.

Водночас республіканці заявили, що голосуватимуть проти розгляду цього законопроєкту, якщо до нього не буде додано важливі для них положення про посилення прикордонного контролю на півдні США. У такому разі документ не буде ухвалений у Палаті представників, де республіканці становлять більшість.

Конгрес США не повинен дозволити Путіну досягти успіху в Україні

В адміністрації Байдена вважають, що Конгрес США повинен взяти на себе відповідальність, аби не дозволити Росії досягти успіхів в Україні, для чого треба ухвалити пакет з допомогою для Києва.

З такою заявою виступив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Тепер – справа за Конгресом. Конгрес має вирішити, чи продовжувати підтримку боротьби України за свободу в межах коаліції 50 країн, яку створив президент Байден. Чи Конгрес проігнорує уроки, які ми винесли з історії, й дозволить Путіну перемогти», - сказав представник Білого дому.

Він наголосив, що будь-який законодавець, який не підтримує виділення додаткової допомоги для України, віддає таким чином свій голос за те, аби посилити перевагу Путіна. Отже, рішення є простим – ухвалити додатковий пакет допомоги Україні.

«Ми сподіваємося, що Конгрес на двопартійній основі зробить правильний вибір», - зауважив радник Байдена.

При цьому він нагадав, що глава Офісу Білого дому з питань менеджменту та бюджету Шаланда Янг у понеділок надіслала офіційного листа лідерам партій, у якому попередила: фонди для України вже практично вичерпані.

«Конгрес має діяти зараз, ухваливши запит президента на додаткове фінансування, що сприятиме нашій національній безпеці та допомагатиме демократичному партнеру, Україні, боротися з російською агресією», - підсумував Салліван.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Але спікер Конгресу Майка Джонсона вирішив окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

Після цього Білий дім оприлюднив заяву, у якій наголосив, що питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, не мають бути предметом політичних розмінів у Конгресі.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та допомога Ізраїлю відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

Наразі Сполучені Штати практично вичерпали майже всі кошти, які були виділені для військової допомоги Україні у війні проти Росії. Залишилося лише 4% або 1,1 мільярда доларів.

Як заявили у Білому домі, США починають надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути можливість підтримки.