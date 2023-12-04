Гроші закінчилися: Білий дім звернувся до Конгресу із закликом про допомогу для України

Якщо Конгрес США не ухвалить виділення коштів на допомогу Україні, це вдарить по ній на полі бою. Таке попередження висловила директорка Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі лідерам Конгресу, передає Politico.

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Як пише видання, таким чином адміністрація президента США Джо Байдена сигналізує про те, що без додаткових грошей успіхи України у війні перебувають під загрозою.

"Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі додаткової кількості зброї і обладнання для України, а також для забезпечення обладнанням із військових запасів США. Немає чарівного джерела фінансування, щоб зустріти цей момент. У нас закінчилися гроші і майже закінчився час", – висловилася Янг.

Лист із таким змістом було направлено спікеру Палати представників Майку Джонсону, лідеру меншості Гакіму Джеффрісу, а також лідеру демократів і лідеру республіканців у Сенаті Чаку Шумеру та Мітчу МакКоннеллу.

За словами чиновниці Білого дому, Пентагон використав 97% із 62,3 млрд доларів, які він отримав для України станом на середину листопада. А Держдеп США вичерпав усі 4,7 млрд доларів.

"Наші пакети допомоги у сфері безпеки вже стали меншими, а поставки допомоги стали більш обмеженими. Якщо наша допомога припиниться, це викличе значні проблеми для України", – написала вона.

Янг вказала, що допомога українським військовим запобігає ширшій війні, яка може втягнути США в прямий конфлікт з Росією, якщо президент РФ Володимир Путін досягне успіху, а потім атакує країну НАТО.

Вона також нагадала, що підтримка України зміцнює американську економіку та створює робочі місця. Значна частина грошей, які Конгрес схвалив для України, ніколи не залишала США: кошти йшли на поповнення військових запасів, щоб замінити зброю та обладнання, які були відправлені до Києва.

Допомога від США: проблеми із ухваленням

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році запропоновано виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Однак на тлі скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.

Ще до цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.

А пізніше Палата підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду до 19 січня, яке не передбачає коштів ні для України, ні для Ізраїлю.

Джерело фото: ua.depositphotos.com