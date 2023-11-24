Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на брифінгу під час саміту "ЄС — Канада", оголосив про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшла стрілецька зброя.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Трюдо, спільно з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем, підкреслив, що Україна потребує військової підтримки, борючись з незаконним насильницьким вторгненням з боку Путіна.

Згідно з повідомленням, Канада зобов'язалася передати Україні 11 тисяч штурмових гвинтівок та понад 9 мільйонів патронів для потреб Збройних сил. Зазначено, що озброєння виготовлено компанією Colt Canada з провінції Онтаріо.

Допомога від Канади

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Канада виділила Україні понад 8,9 мільярда доларів. З них - 4,95 мільярда це пряма фінансова підтримка. Також Канада надавала танки Leopard 2, системи протиповітряної оборони, артилерію до бронетехніки та боєприпаси.

21 жовтня українські військові отримали партію новітньої бронетехніки канадського виробництва Senator MRAP, яка має покращений протимінний захист.

Нагадаємо, під час 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яку відбулося 11 жовтня у Брюсселі міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що Канада передасть Україні партію допомоги на 25 мільйонів доларів.

Ця допомога фінансуватиметься з 500-мільйонного траншу, про який прем’єр-міністр Трюдо оголосив у червні 2023 року.