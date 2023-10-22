Канада запускає нову імміграційну програму для українців: хто може податися

У Канаді з 23 жовтня починає діяти нова програма оформлення громадянам України та членам їхніх сімей постійного проживання у північноамериканській країні. Про це повідомляється на сайті канадського уряду. Тимчасова програма має допомогти сім'ям, які постраждали від російського вторгнення в Україну, возз'єднатися в Канаді.

Передбачено дві категорії членів сім'ї, які мають право подати заяву на отримання постійного місця проживання. Перша - це члени сім'ї громадянина чи постійного жителя Канади.

Для цього потрібно мати громадянство України та родича в Канаді (під ними мається на увазі чоловік/дружина або громадянський партнер, дитина незалежно від віку, онук, батько/мати, дідусь/бабуся, або брат/сестра (у тому числі зведені)).

При цьому йдеться лише про тих заявників, які вже мають у Канаді статус тимчасового мешканця або подали заявку на відновлення статусу, якщо термін його дії закінчився менше 90 днів тому. У момент подання заявки та надання статусу постійного мешканця потрібно перебувати у Канаді.

Крім паспорта, потрібно надати форму декларації (IMM 0191) від члена сім'ї в Канаді, яка пояснює стосунки з ним. У свою чергу, громадянин або постійний житель Канади, який є членом сім'ї заявника, повинен жити в самій Канаді, бути не молодше 18 років і не повинен мати статусу постійного жителя, отриманого за цією ж програмою.

Друга категорія - це подружжя чи громадянські партнери громадян України, які мають сім'ю в Канаді. Йдеться про тих українців, хто або не може залишити саму Україну, або зник безвісти, помер або вважається померлим і при цьому є членом сім'ї громадянина або постійного жителя Канади (дитина незалежно від віку, онук, батько/мати, дідусь/бабуся, або брат /сестра (зокрема зведені)).

Такий родич українця має жити в Канаді, бути не молодшим за 18 років і, знову ж таки, не мати статусу постійного мешканця, наданого за цією програмою. Заявнику ж потрібно мати статус тимчасового жителя Канади (або подати заявку на його відновлення, якщо термін його дії закінчився менше 90 днів тому), перебувати в Канаді під час подання заявки та надання нового статусу.

При цьому заявник зобов'язаний не вступати в повторний шлюб і не перебувати у стосунках з іншою особою з моменту виїзду з України. Також потрібно подати форму IMM 0191 від чоловіка-українця або члена його/її родини в Канаді, яка пояснює стосунки з ним.

Канадська влада при цьому вказує, що може надавати статус постійних жителів у рамках цієї програми навіть тим, хто не може фінансово підтримувати себе чи членів сім'ї.

У заяву на імміграцію також можна включити членів сім'ї, якщо вони відповідають усім медичним, кримінальним та безпековим вимогам для того, щоб стати постійними мешканцями Канади.

Такими можуть бути чоловік чи цивільник партнер; дитина-утриманець молодше 22 років, що не має чоловіка або партнера, або старша за 22 роки, але яка залежала від фінансової підтримки заявника ще до цього віку і не здатна себе утримувати через фізичний або психічний стан; а також онук(а) (дитина-утриманець дитини або дитина-утриманець чоловіка/партнера).

Таким членам сім'ї не обов'язково заздалегідь приїжджати до Канади і ставати її тимчасовими мешканцями: ця умова стосується лише самого заявника. Проте внести їх у заяву потрібно одразу, бо потім вони, як випливає з вищезгаданого, самі статус постійного жителя на підставі такої спорідненості отримати не зможуть.

Нагадаємо, що термін дії попередньої імміграційної програми (CUAET) для українців, що діяла з березня 2022 року, закінчився ще у липні. Тоді повідомлялося, що по ній до Канади приїхало лише близько 166 тисяч осіб із 800 тисяч, які отримали погодження (і з 1,1 мільйона заявників). Такі дозволи дозволяють жити й працювати в Канаді строком до трьох років. При цьому українці, які їх отримали, зможуть користуватися ними до кінця березня 2024 року.

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