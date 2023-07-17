Канада анонсувала нову програму для біженців з України: що відомо

Федеральний уряд Канади анонсував нову імміграційну програму для українських переселенців. Вона дасть змогу возз'єднатися сім'ям, які розділені між двома країнами.

Про це повідомляє CBC News.

"Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку сім'ям, розлученим внаслідок цього конфлікту, у тому числі через цей шлях возз'єднання сімей, який допоможе українським сім'ям залишатися разом, коли вони відновлюють своє життя у своїх нових спільнотах у Канаді", - зазначив міністр імміграції Шон Фрейзер.

Право на участь у програмі поширюватиметься на українців, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або кількох членів сім'ї.

Програму планують запустити у жовтні 2023 року, до того часу уряд обіцяє оприлюднити більше деталей. Програма не буде пов'язана із витратами та діятиме протягом одного року.

Що відомо про попередню програму

Як зазначається, термін дії початкової програми екстреної імміграції, розробленої урядом, сплив 15 липня 2023 року.

У рамках канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET), запущеного у березні 2022 року, українці могли приїжджати до Канади, жити та працювати протягом трьох років. Для цього було вжито низку заходів, спрямованих на прискорення процесу отримання візи для українців, включаючи пріоритетне оформлення та скасування зборів.

За даними CBCNews, за спеціальною візовою програмою до Канади приїхали близько 166 тисяч українців.

Українці, які отримали візу за програмою 2022 року, можуть приїхати до Канади до 31 березня 2024 року. Після цього ними поширюватимуться стандартні імміграційні заходи.

Нагадаємо, що уряд Канади запустив тимчасову міграційну програму для громадян України в березні 2022 року. Тоді канадська влада наголосила, що на відміну від умов для переселення до Канади як біженця та на постійне місце проживання, програма CUAET не має обмежень на кількість заяв на отримання візи, роботи та навчання.

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