Канада анонсировала новую программу для беженцев из Украины: что известно

Федеральное правительство Канады анонсировало новую иммиграционную программу для украинских переселенцев. Она позволит воссоединиться семьям, разделенным между двумя странами.

Об этом сообщает CBC News.

"Мы продолжаем оказывать непоколебимую поддержку семьям, разлученным в результате этого конфликта, в том числе через этот путь воссоединения семей, который поможет украинским семьям оставаться вместе, когда они восстанавливают свою жизнь в своих новых сообществах в Канаде", - отметил министр иммиграции Шон Фрейзер.

Право на участие в программе будет распространяться на украинцев, проживающих в Канаде с временным статусом и имеющих одного или нескольких членов семьи.

Программа планируется запустить в октябре 2023 года, к тому времени правительство обещает обнародовать больше деталей. Программа не будет связана с расходами и будет действовать в течение одного года.

Что известно о предыдущей программе

Как отмечается, срок действия начальной программы экстренной иммиграции, разработанной правительством, истек 15 июля 2023 года.

В рамках канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET), запущенного в марте 2022 года, украинцы могли приезжать в Канаду, жить и работать в течение трех лет. Для этого был принят ряд мер, направленных на ускорение процесса получения визы для украинцев, включая приоритетное оформление и отмену сборов.

По данным CBCNews, за специальной визовой программой в Канаду приехали около 166 тысяч украинцев.

Украинцы, получившие визу по программе 2022 года, могут приехать в Канаду до 31 марта 2024 года. После этого на них будут распространяться стандартные иммиграционные меры.

Напомним, что правительство Канады запустило временную миграционную программу для граждан Украины в марте 2022 года. Тогда канадские власти отметили, что в отличие от условий для переселения в Канаду как беженца или на постоянное место жительства, программа CUAET не имеет ограничений на количество заявлений на получение визы, работы и обучения.

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