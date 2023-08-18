США продовжили статус тимчасового захисту для українців до квітня 2025 року

Міністерство внутрішньої безпеки США продовжило на 18 місяців - з 20 жовтня 2023 року до 19 квітня 2025 року - дію статусу тимчасового захисту (temporary protected status, TPS) для громадян України через продовження збройного конфлікту й надзвичайні умови в самій Україні, що перешкоджають безпечному поверненню.

Також, як зазначено у повідомленні відомства, право на набуття такого статусу мають громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживали в країні до початку війни, що в'їхали до США до 16 серпня 2023 року.

Крім того, повідомляється, що українські громадяни, які перебувають у США як студенти з навчальною візою категорії F-1, тепер зможуть запросити дозвіл на працевлаштування, працювати більше годин під час навчання та скоротити своє навчальне навантаження, продовжуючи зберігати свій імміграційний статус.

"Військове вторгнення Росії в Україну й гуманітарна криза, що виникла в результаті, вимагають, щоб США продовжували забезпечувати безпеку і захист українців, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни. Ми продовжимо надавати підтримку громадянам України за допомогою цієї тимчасової форми гуманітарної допомоги", - заявив міністр Алехандро Майоркас.

Продовження дії TPS дозволить приблизно 26 тисячам нинішніх одержувачів статусу зберегти його, якщо вони продовжать відповідати кваліфікаційним вимогам для нього.

Також, згідно з оцінкою МВБ США, право на участь у цій програмі можуть мати ще близько 166,7 тисячі осіб: ця кількість включає українців та осіб без громадянства з України, які перебувають у США у неімміграційному статусі або без законного імміграційного статусу.

Ті, хто вже отримав TPS та хочуть продовжити його, мають своєчасно перереєструватися протягом 60-денного періоду - з 21 серпня по 20 жовтня поточного року, щоб уникнути вимушеної перерви у наявності цього статусу та дозволу на роботу. При цьому, зважаючи на завантаження, американська влада вирішила автоматично продовжити дозволи на роботу для таких перереєстрованих осіб.

"Визнаючи, що не всі перереєстровані особи можуть отримати новий документ про дозвіл на роботу (employment authorization document) до закінчення терміну дії їх поточного EAD, Служба громадянства та імміграції США автоматично продовжує видані раніше EAD до 19 жовтня 2024 року", - йдеться в повідомленні .

Тим же, хто вже подав до Служби громадянства та імміграції форму I-821 (заяву на отримання TPS) або форму I-765 (заяву на дозвіл на роботу) раніше, не потрібно робити це повторно. Якщо їх вже подана заявка буде схвалена, відповідні документи також діятимуть до 19 квітня 2025 року. Докладніша ж інформація про подання цих заяв доступна на сайті відомства.

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