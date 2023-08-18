США продлили статус временной защиты для украинцев до апреля 2025 года

Министерство внутренней безопасности США продлило на 18 месяцев - с 20 октября 2023 года до 19 апреля 2025 года - действие статуса временной защиты (temporary protected status, TPS) для граждан Украины ввиду продолжающегося вооруженного конфликта и чрезвычайных условий в самой Украине, препятствующих безопасному возвращению.

Также, как указано в сообщении ведомства, право на получение такого статуса имеют граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие в стране до начала войны, въехавшие в США до 16 августа 2023 года.

Кроме того, сообщается, что украинские граждане, находящиеся в США как студенты по учебной визе категории F-1, теперь смогут запросить разрешение на трудоустройство, работать больше часов во время учебы и сократить свою учебную нагрузку, продолжая сохранять свой иммиграционный статус.

"Продолжающееся военное вторжение России в Украину и возникший в результате гуманитарный кризис требуют, чтобы США продолжали обеспечивать безопасность и защиту украинцев, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну. Мы продолжим оказывать поддержку гражданам Украины посредством этой временной формы гуманитарной помощи", - заявил министр Алехандро Майоркас.

Продление действия TPS позволит примерно 26 тысячам нынешних получателей статуса сохранить его, если они продолжат соответствовать квалификационным требованиям для него.

Также, согласно оценке МВБ США, право на участие в этой программе могут иметь еще около 166,7 тысячи человек: это число включает украинцев и лиц без гражданства из Украины, находящихся в США в неиммиграционном статусе или без законного иммиграционного статуса.

Те, кто уже получил TPS и хотят продлить его, должны своевременно перерегистрироваться в течение 60-дневного периода - с 21 августа по 20 октября текущего года, чтобы избежать вынужденного перерыва в наличии этого статуса и разрешения на работу. При этом ввиду загрузки американские власти решили автоматически продлить разрешения на работу для таких перерегистрированных лиц.

"Признавая, что не все перерегистрированные лица могут получить новый документ о разрешении на работу (employment authorization document) до истечения срока действия их текущего EAD, Служба гражданства и иммиграции США автоматически продлевает ранее выданные EAD до 19 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

Тем же, кто уже подал в Службу гражданства и иммиграции форму I-821 (заявление на получение TPS) или форму I-765 (заявление на разрешение на работу) ранее, не нужно теперь делать это повторно. Если их уже поданная заявка будет одобрена, соответствующие документы будут также действовать до 19 апреля 2025 года. Более подробная информация о подаче этих заявлений доступна на сайте ведомства.

Источник фото: ua.depositphotos.com