В Чехии продолжат временную защиту для беженцев из Украины

В Чехии приняли поправку к закону lex Ukraine, позволяющую беженцам из Украины продлить свою временную защиту еще на год, до конца марта 2025 года. В настоящее время он действует до 31 марта 2024 года.

Об этом пишет чешское издание ČTK.

Временная защита дает беженцам доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда, поскольку ход войны не указывает на то, что люди смогут вернуться домой в ближайшее время.

Согласно материалам чешского МВД, в рабочих группах ЕС есть договоренность о продлении временной защиты до марта 2025 года. На уровне Евросоюза продолжение должно быть принято до конца октября.

Авторы чешской поправки считают, что нельзя ждать официального решения Совета Европейского Союза по законодательному процессу.

Поправка также реагирует на изменения в образовании и на желание украинцев посетить Украину. По мнению авторов, общие правила добровольного возвращения домой в соответствии с Законом о проживании иностранцев или Законом о временной защите не удовлетворительны и недостаточно гибки. Поэтому МВД Чехии планирует создать отдельную специальную программу, которую представит на утверждение правительства.

Издание пишет, что временная защита теперь подтверждается так называемой визовой наклейкой в документах беженцев со сроком действия до 31 марта 2024 года. По словам министерства, процедура выдачи стикеров в этом году оказалась успешной, поэтому следующее продление должно пройти также без осложнений.

В правительстве предполагают, что процесс продления временной защиты будет разделен на два этапа и более длительный период времени, поскольку беженцев достаточно много.

Украинцы смогут пройти обязательную электронную регистрацию до 15 марта 2024 г., и самостоятельно выберут дату визита в МВД, где получат визовую наклейку, удостоверяющую временную защиту до 31 марта 2025 г. Данная процедура должна быть завершена не позднее 30 сентября 2024 г.

В начале войны Чехия предоставила временную защиту около полумиллиона беженцев из Украины. По состоянию на 18 июня визы для защиты получили 344,8 тыс. человек из Украины, преимущественно женщины и дети.

Точное количество украинских беженцев, сейчас проживающих в Чехии, неизвестно. Чехия приняла больше всего беженцев на душу населения с охваченной войной Украины из всех стран Центральной и Восточной Европы. В абсолютных цифрах Чехия занимает третье место после Польши и Германии.

Заметим, что на обеспечение украинских беженцев правительства европейских стран за полтора года полномасштабной войны РФ против Украины потратили более 43 млрд евро. Самая большая сумма расходов приходится на Польшу.

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