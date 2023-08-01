В Минэкономики подсчитали, сколько украинских беженцев остаются за границей

Минэкономики подсчитало, что сейчас за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, уехавших после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Также более 5 миллионов человек получили статус внутриперемещенного лица.

Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Укринформ .

"В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения", - отметила Бережная.

Она подчеркнула, что сведения о количестве украинцев за границей отличаются у разных источников, а собранную информацию сверяют с данными Госпогранслужбы.

"Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Евросоюза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений", - отметила Бережная.

Замминистра добавила, что в Украине зарегистрировано более 5 млн внутренних переселенцев, а также подчеркнула, что фактическое количество людей, переехавших из-за войны, больше официального, поскольку не все граждане получают статус внутренне перемещенных лиц.

Отметим, что если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.

Напомним, что на обеспечение украинских беженцев правительства европейских стран за полтора года полномасштабной войны РФ против Украины потратили более 43 млрд евро. Самая большая сумма расходов приходится на Польшу.