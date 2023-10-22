Канада запускает новую иммиграционную программу для украинцев: кто может податься

В Канаде с 23 октября начинает действовать новая программа оформления гражданам Украины и членам их семей постоянного жительства в североамериканской стране. Об этом сообщается на сайте канадского правительства. Временная программа призвана помочь семьям, пострадавшим от российского вторжения в Украину, воссоединиться в Канаде.

Предусмотрено две категории членов семьи, которые имеют право подать заявление на получение постоянного места жительства. Первая - это члены семьи гражданина или постоянного жителя Канады.

Для этого нужно иметь гражданство Украины и родственника в Канаде (под ними подразумевается супруг(а) или гражданский партнер, ребенок независимо от возраста, внук, родитель, дедушка/бабушка, или брат/сестра (в том числе сводные)).

При этом речь идет только о тех заявителях, кто уже имеет в Канаде статус временного жителя или подал заявку на восстановление статуса, если срок его действия истек менее 90 дней назад. В момент подачи заявки и предоставления статуса постоянного жителя нужно находиться в Канаде.

Помимо паспорта, нужно предоставить форму декларации (IMM 0191) от члена семьи в Канаде, объясняющую отношения с ним. В свою очередь, гражданин или постоянный житель Канады, являющийся членом семьи заявителя, должен жить в самой Канаде, быть не младше 18 лет и не должен иметь статус постоянного жителя, полученного по этой же программе.

Вторая категория - это супруги или гражданские партнеры граждан Украины, имеющих семью в Канаде. Речь идет о тех украинцах, кто либо не может покинуть саму Украину, либо пропал без вести, умер или считается умершим и при же является членом семьи гражданина или постоянного жителя Канады (ребенок независимо от возраста, внук, родитель, дедушка/бабушка, или брат/сестра (в том числе сводные)).

Такой родственник украинца должен жить в Канаде, быть не младше 18 лет и, опять-таки, не иметь статуса постоянного жителя, предоставленного по этой программе. Заявителю же нужно иметь статус временного жителя Канады (или подать заявку на его восстановление, если срок его действия истек менее 90 дней назад), находиться в Канаде при подаче заявки и предоставлении нового статуса.

При этом заявитель обязан не не вступать в повторный брак и не состоять в гражданских отношениях с другим лицом с момента выезда из Украины. Также нужно подать форму IMM 0191 от супруга-украинца или члена его/ее семьи в Канаде, объясняющую отношения с ним.

Канадские власти при этом указывают, что могут предоставлять статус постоянных жителей в рамках этой программы даже тем, кто не может финансово поддерживать себя или членов семьи.

В заявление на иммиграцию также можно включить членов семьи, если они соответствуют всем медицинским, уголовным требованиям и требованиям безопасности, чтобы стать постоянными жителями Канады.

Таковыми могут быть супруг или гражданский партнер; ребенок-иждивенец младше 22 лет и не имеющий супруга или партнера или старше 22 лет, но зависевший от финансовой поддержки заявителя еще до этого возраста и не способный себя содержать ввиду физического или психического состояния; внук/внучка (ребенок-иждивенец ребенка или ребенок-иждивенец супруга/партнера).

Таким членам семьи не обязательно заранее приезжать в Канаду и становиться ее временными жителями: это условие касается только самого заявителя. Тем не менее внести их в заявление нужно сразу, ибо потом они, как следует из вышеуказанного, сами статус постоянного жителя на основании такого родства получить не смогут.

Напомним, что срок действия предыдущей иммиграционной программы (CUAET) для украинцев, действовавшей с марта 2022 года, закончился еще в июле. Тогда сообщалось, что по ней в Канаду приехало лишь около 166 тысяч человек из 800 тысяч, получивших одобрение (и 1,1 миллиона заявителей). Такие разрешения позволяют жить и работать в Канаде сроком до трех лет. При этом получившие их украинцы смогут пользоваться ими до конца марта 2024 года.

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