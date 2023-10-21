Канада передала Україні нову партію бронетехніки

21 жовтня українські військові отримали партію новітньої бронетехніки канадського виробництва Senator MRAP, яка має покращений протимінний захист.

Про це повідомляє Defence Blog.

Видання пише, що українські експерти підкреслюють, що даний бронеавтомобіль перевершує більш ранні схожі моделі бронетехніки на базі Ford. Спеціальна конструкція авто надає йому додаткові переваги під час виконання різноманітних завдань на полі бою.

"Почуваєшся безпечніше, коли знаєш, що під ногами особливий захист від російських мін", – сказав один із військових, який тестував авто.

Бронеавтомобіль розрахований на 10 пасажирів і забезпечує високий рівень захисту від вибухових пристроїв і засідок, забезпечуючи безпеку екіпажу.

Новий Senator MRAP має V-подібний корпус, перенаправляє вибухову хвилю і розроблений для мінімізації наслідків. Він може витримати детонацію 6-кілограмового заряду вибухівки, такого як протитанкова міна, під будь-яким колесом або під центром автомобіля.

Нагадаємо, під час 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яку відбулося 11 жовтня у Брюсселі міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що Канада передасть Україні партію допомоги на 25 мільйонів доларів.

Ця допомога фінансуватиметься з 500-мільйонного траншу, про який прем’єр-міністр Трюдо оголосив у червні 2023 року.