Канада передала Украине новую партию бронетехники

21 октября украинские военные получили партию новейшей бронетехники канадского производства Senator MRAP, которая имеет улучшенную противоминную защиту.

Об этом сообщает Defence Blog.

Издание пишет, что украинские эксперты подчеркивают, что данный бронеавтомобиль превосходит более ранние схожие модели бронетехники на базе Ford. Специальная конструкция авто дает ему дополнительные преимущества при выполнении различных задач на поле боя.

"Чувствуешь себя безопаснее, когда знаешь, что под ногами особая защита от российских мин", - сказал один из военных, тестировавший авто.

Бронеавтомобиль рассчитан на 10 пассажиров и обеспечивает высокий уровень защиты от взрывных устройств и засад, обеспечивая безопасность экипажа.

Новый Senator MRAP имеет V-образный корпус, перенаправляющий взрывную волну и разработанный для минимизации последствий. Он может выдержать детонацию 6-килограммового заряда взрывчатки, такого как противотанковая мина, под любым колесом или под центром автомобиля.

Напомним, во время 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоявшейся 11 октября в Брюсселе министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Канада передаст Украине партию помощи на 25 миллионов долларов.

Эта помощь будет финансироваться из 500-миллионного транша, о котором премьер-министр Трюдо объявил в июне 2023 года.